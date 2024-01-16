На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Путин назвал фундамент российской государственности
Путин: Традиционные ценности являются фундаментом российской государственности
Традиционные ценности остаются нравственным фундаментом российской государственности, и власти намерены продолжать их укреплять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.
«2024 год неслучайно объявлен Годом семьи. Это такое общегосударственное мероприятие, направленное на укрепление наших традиционных ценностей, на которых, как на фундаменте, мы пытаемся строить и строим здание всей российской государственности», – цитирует ТАСС Путина.
Президент заявил, что это нужно не только для решения демографических проблем. По его словам, укрепление семьи, увеличение народонаселения, сохранение российского народа – это тоже важнейшее направление. «Но это само по себе имеет значение. Именно как нравственный фундамент государственности», – отметил глава государства.
Ранее Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».