В МИД вызвали посла Молдавии в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Послу сообщили, что в случае продолжения недружественных действий российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, говорится на сайте МИД.

В министерстве указали, что к таким недружественным действиям «относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов».

Также в МИД подчеркнули, что все чаще заметны случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, а со стороны руководства республики звучат антироссийские заявления.

Кроме того, послу сообщили о решении закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия молдавского руководства. Также в российском МИД донесли до посла обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах республики оказать содействие в подготовке военнослужащих ВСУ на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО.

Ранее президент Молдавии Майя Санду на канале PRO-TV обвинила Россию в попытках «продолжать дестабилизировать ситуацию в республике» в преддверии назначенных на ноябрь 2024 года президентских выборов.