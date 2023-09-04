Опубликовано свежее фото генерала Суровикина

Эксперт указал на лукавство Санду в вопросе долга перед Газпромом

Эксперт Юшков: Газпрому следует оспорить результаты молдавского аудита в арбитраже

Tекст: Дарья Волкова

«Результаты аудита не удивляют. От нынешних властей Молдавии ничего другого ожидать не приходится. Цель проводимых мероприятий заключалась в том, чтобы максимально снизить выплаты Газпрому, или же вовсе их избежать. На руку сыграла и сложившаяся международная обстановка – никто в европейском сообществе не станет ругать Молдавию за то, что она не платит деньги России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Но Санду лукавит, когда говорит, что Кишенев вынудили подписать контракт под угрозой отключения газа в отопительный сезон. Это Газпрому пришлось подписать новое соглашение в ситуации, когда за предыдущее еще не заплатили. Российская сторона пыталась руководствоваться гуманными соображениями ввиду необходимости поставок газа в Молдавию в холодное время года», – отметил он.

«Итоги аудита Газпром может оспорить через европейский арбитраж. Шансов на адекватное решение не очень много, но иногда они там все же проскакивают», – полагает эксперт.

«Кроме того, компания, конечно, должна добиваться выплат Молдавии по старому долгу. Если в соглашении есть соответствующая привязка, то можно зачислять все текущие платежи в счет прошлого контракта. И не поставлять газ, пока они не расплатятся», – отметил собеседник.

«Правда, здесь вопрос переходит в политическую плоскость – пойдет ли Россия на то, чтобы оставить Молдавию без энергоресурсов в преддверии очередного отопительного сезона. Молдавскими властями такая ситуация может использоваться для нагнетания общественного протеста в Приднестровье», – заключил Юшков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что нанятая правительством страны международная аудиторская компания не выявила долга республики перед российским Газпромом.

«Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – передает ее слова «Коммерсант».

В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга. Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.