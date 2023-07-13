ОНК опровергла нахождение Суровикина в «Матросской тишине»

Мельников опроверг нахождение Суровикина в «Матросской тишине»

Информация о том, что генерал Сергей Суровикин якобы находится в «Матросской тишине», не соответствует действительности, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Мельников заявил, что побывал на этой неделе в СИЗО-1/77 («Матросская тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4, ни в одном из этих учреждений нет Суровикина, заявил Мельников, передает РИА «Новости».

Он удивился тому, что украинский публицист Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают обратное.

Мельников не смог подтвердить или опровергнуть информацию о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это – зона ответственности ОНК Подмосковья.

До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.