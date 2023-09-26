Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.4 комментария
В Китае указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США
В Минкоммерции Китая указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США
Пекин выразил протест в связи с введением Соединенными Штатами санкций против китайских компаний под предлогом якобы разработки иранской военной авиации, заявили в Минкоммерции Китая.
Также в ведомстве отметили, что «США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц».
В китайском ведомстве подчеркнули, что будут приняты необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы.