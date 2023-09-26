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    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия всегда возвращается

    За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

    9 комментариев
    26 сентября 2023, 06:51

    В Китае указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США

    В Минкоммерции Китая указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин выразил протест в связи с введением Соединенными Штатами санкций против китайских компаний под предлогом якобы разработки иранской военной авиации, заявили в Минкоммерции Китая.

    Также в ведомстве отметили, что «США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц».

    В китайском ведомстве подчеркнули, что будут приняты необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы.

    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

    Коментарии (16)
    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

    Коментарии (36)
    24 сентября 2023, 18:05
    Ученые предложили новый способ исследовать гробницу Цинь Шихуанди

    Ученые предложили исследовать гробницу Цинь Шихуанди при помощи субатомных частиц

    Tекст: Вера Басилая

    Ученые ищут новые способы исследовать гробницу китайского императора Цинь Шихуанди, мавзолей невозможно исследовать из-за большой концентрации ртути.

    Согласно легендам, император Цинь Шихуанди искал способ жить вечно, а именно собирал сведения о так называемом эликсире бессмертия, но в 210 году до н. э. он скончался. Предположительно, причина смерти Шихуанди – отравление пилюлями с ртутью, которые он пил по совету лекарей и алхимиков, передает РИА «Новости».

    По свидетельствам древних историков, некогда монарху рассказали о далекой стране, где растут шелковые деревья и текут волшебные реки, считается, что император воссоздал подземную галерею в своей гробнице. А реки строители наполнили ртутью, устроив ловушку всем, кто попытается проникнуть внутрь усыпальницы.

    Ученые предлагают использовать мюоны  субатомные частицы, которые позволяют заглядывать внутрь структуры, не нарушая ее целостности, но пока тайна гробницы китайского императора не раскрыта.

    Ранее в ноябре 2018 года, китайские археологи нашли вторую терракотовую армию.

    Терракотовую армию первого императора в 1974 году случайно обнаружили крестьяне китайской провинции Шэньси при раскопке колодца. После этого за пять лет ученые раскопали и отреставрировали около тысячи скульптур из глины. Вся терракотовая армия состоит примерно из 8 тыс. скульптур.

    Согласно подсчетам специалистов, открыть саму гробницу императора, где он еще при жизни создал целую подземную империю, получится примерно через 200 лет. Также в гробнице было обнаружено здание необычной формы.

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    23 сентября 2023, 10:39
    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»

    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные танки Abrams, которых ожидают в Киеве, долго на передовой не протянут, ситуацию в зоне боевых действий не изменят и дальнобойные ракеты ATACMS, заявил порталу War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, западные танки должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их применение на передовой в боевых условиях ни к чему не приведут – они долго не проживут, передает РИА «Новости».

    При этом Буданов отметил, что ситуацию не спасут и ожидаемые в Киеве дальнобойные ракеты ATACMS. Для какого-то результата такого оружия нужно поставить «по меньшей мере сотни».

    Кроме того, глава украинской военной Буданов признал неоспоримые преимущества ВС России, подчеркнув, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО весьма затратна и неэффективна.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время. До этого сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

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    23 сентября 2023, 15:24
    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался не таким продуктивным, как задумывался в связи с потерей Украиной интересных Вашингтону в качестве ресурсной базы регионов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, встречи в США прошли не так хорошо, так как инвестиционные возможности Украины остались бесперспективными – самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила, и будет контролировать, передает радио Sputnik.

    Джонсон добавил, что США намеревались получить доступ к богатым природными ресурсами регионам на востоке Украины до того, как они были освобождены Россией.

    При этом он отметил, что российская спецоперация привела к тому, что в США постепенно начали терять интерес к Киеву.

    Экс-аналитик ЦРУ заметил, что по этой причине Зеленский остался недоволен встречами в ООН, так как не получил от союзников обещаний поставлять больше вооружения.

    Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

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    23 сентября 2023, 11:02
    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Илоном Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом
    @ Pavlo Gonchar/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил медиакомпании Drive руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, Маск отключал свою продукцию и услуги над Крымом ранее, такое отключение длилось месяц, на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще, передает РИА «Новости».

    Буданов добавил, что в Киеве широко используют продукцию и услуги Маска, так как без них «была бы катастрофа».

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.

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    23 сентября 2023, 17:55
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    @ US Army

    Tекст: Кристина Цыцура

    Надежда Украины на ракеты ATACMS – безосновательна, так как получение этого вида оружия не позволит Киеву выйти из тупика, пишет издание 19FortyFive.

    Как заявил автор статьи, США не позволят ВСУ атаковать территорию России ракетами, поэтому преимущество в воздухе останется у Москвы, пишет Ura.Ru.

    Также отмечается, что США не разрешат Киеву атаковать российские аэродромы внутри России, что не позволит решить вопрос перехвата инициативы в борьбе с российскими ВВС.

    Ранее СМИ сообщалось, что власти Штатов близки к тому, чтобы согласиться на передачу Киеву ракет ATACMS, но небольшого количества. Но тогда же в Белом доме заявили об отказе.

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    23 сентября 2023, 20:32
    Эксперт из США предупредил Запад об опасности из-за помощи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Предоставление ВСУ разведданных для ударов по российским объектам можно рассматривать как акт агрессии против России, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Предоставление данных, которые собирают самолеты НАТО, Уилкерсон назвал актом войны НАТО против России и ее союзников, сообщает «Радио Sputnik».

    Он также добавил, что у России в рамках СВО есть право рассматривать самолеты или любую другую технику НАТО в качестве законной цели.

    Напомним, российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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    25 сентября 2023, 14:12
    Китай призвал к справедливому расследованию взрывов на «Северных потоках»

    МИД Китая призвал к справедливому расследованию взрывов на «Северных потоках»

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай поддерживает проведение объективного, справедливого и профессионального расследования взрывов на «Северных потоках», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

    Спикер китайского внешнеполитического ведомства выразил недоумение, что страны, позиционирующие себя «открытыми и прозрачными», «держат язык за зубами в отношении «Северных потоков», передает ТАСС.

    В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов, что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, в ответ на официальные запросы следуют формальные отписки или молчание, а предложения о сотрудничестве отклоняются.

    Российский дипломат выразил в этой связи «крайнюю озабоченность», отметив, что проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    Нечаев, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД России, усомнился в том, что европейские страны, обладающие самыми современными средствами разведки и технической экспертизы, оказались не в состоянии за год раскрыть произошедший у них под носом крупнейший теракт.

    Россия, продолжил дипломат, продолжает настаивать на обеспечении максимально прозрачного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого наряду с нашей страной стала Германия.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные страны «пальцем не пошевелили» для проведения прозрачного расследования терактов на «Северных потоках», все «заметается под ковер».

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    23 сентября 2023, 12:37
    Reuters: США рассматривают вариант передачи Вьетнаму пакета вооружений

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставках Вьетнаму крупного пакета вооружений, куда могут войти истребители F-16, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

    Сделка может быть заключена в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что сделка позволит завершить этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем. Это происходит на фоне того, как государство в Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем.

    Ранее США в рамках военной помощи передали Киеву 325 млн долларов.

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    23 сентября 2023, 14:40
    WSJ: Передача Украине ракет ATACMS склонит Берлин к поставке ракет Taurus

    Tекст: Ольга Иванова

    После того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS, Берлин также может передать Украине крылатые ракеты Taurus, считает газета The Wall Street Journal.

    Газета пишет, что в Германии уже множество раз звучал тезис о том, что Берлин «следует за Вашингтоном» в вопросе поставок Киеву новых типов вооружений. Издание отмечает, что важность таких ракет растет для Украины, поскольку поставки из Великобритании и Франции стали сокращаться, передает ТАСС.

    Кроме того, газета пишет, что Вашингтон передаст Украине небольшое количество ATACMS, но позже может увеличить их количество. Официальные лица на Украине, по данным газеты, заверили, что готовы предоставить гарантии не использования ATACMS для нанесения ударов по территории России.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

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    26 сентября 2023, 05:56
    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

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    25 сентября 2023, 13:43
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков об интервью Путина американскому телеведущему Карлсону: Подождем – увидим

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что подобные запросы поступают в том числе от американских СМИ. Он выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит, однако сейчас «вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», передает ТАСС.

    «Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», – сказал представитель Кремля.

    Путин в общении с зарубежными СМИ, как отметил Песков, всегда предельно откровенен. Российский лидер дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, указал представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос, может ли президент России дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: «Подождем – увидим».

    Ранее Карлсон рассказал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

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    25 сентября 2023, 22:43
    Россия сообщила о нарушении протоколов деконфликтации США в Сирии

    ЦПВС: Россия сообщила о нарушении протоколов деконфликтации США в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    «Коалиция» во главе с Соединенными Штатами в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    По его словам, в течение суток зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации касательно связанных с несогласованными с Россией полетами БПЛА, передает РИА «Новости».

    Кулить отметил, что близ Эт-Танф в течение суток было зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми дронами MQ-1C коалиции.

    При этом в ЦПВС добавили, что боевики готовят диверсантов для дестабилизации обстановки в южных регионах Сирии.

    Так, по словам Кулитя, командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирии будут приняты необходимые меры для недопущения вооруженных провокаций.

    В конце августа Россия уже сообщала о нарушении Западом протоколов деконфликтации в Сирии.

    Напомним, ЦПВС неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция.

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    26 сентября 2023, 04:29
    США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Flightradar24: США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе втрое увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года, следует из данных портала Flightradar24.

    Уточняется, что в течение недели с 18 по 24 сентября разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также «разведчики» их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма, передает РИА «Новости».

    Так, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry.

    Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов была выполнена летательными аппаратами США.

    При этом в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день.

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