В Туле шесть улиц остались без электричества

Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.
Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.
«Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.
Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.
Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.