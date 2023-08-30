Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.10 комментариев
Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина
Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина, даже ценой собственной жизни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан президенту России Владимиру Путину жизнью дважды, и подчеркнул, что готов исполнить любой его приказ.
Руководитель региона в своем Telegram-канале обратил внимание на публикации в иностранных изданиях от «недоделанных политологов», которые предсказывают ему «скорую гибель» и добавил, что относится к таким информационным вбросам с «пренебрежительным снисхождением».
Он пояснил, что подобные измышления лишь веселят его, и подчеркнул, что «не принадлежит сам себе», а принадлежит Родине, ее интересам и религии. «И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», – подчеркнул Кадыров.
В декабре Кадыров сообщал, что глава государства наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и решение важных государственных задач.