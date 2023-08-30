  • Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении границы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Израиле русофобия дошла до антисемитизма
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    В Британии признали рост мирового влияния России в рамках БРИКС
    Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия
    Псковский губернатор анонсировал возобновление работы аэропорта
    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного
    Франция назвала количество своих военных в Габоне
    ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке
    Правительство Грузии запретило президенту Зурабишвили зарубежные визиты
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    18 комментариев
    30 августа 2023, 19:07

    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина

    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина, даже ценой собственной жизни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан президенту России Владимиру Путину жизнью дважды, и подчеркнул, что готов исполнить любой его приказ.

    Руководитель региона в своем Telegram-канале обратил внимание на публикации в иностранных изданиях от «недоделанных политологов», которые предсказывают ему «скорую гибель» и добавил, что относится к таким информационным вбросам с «пренебрежительным снисхождением».

    Он пояснил, что подобные измышления лишь веселят его, и подчеркнул, что «не принадлежит сам себе», а принадлежит Родине, ее интересам и религии. «И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», – подчеркнул Кадыров.

    В декабре Кадыров сообщал, что глава государства наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и решение важных государственных задач.


    28 августа 2023, 15:07
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных переговоров в марте 2022 года, пишет газета Bild.

    Как пишет Bild, в разговоре с Макроном весной прошлого года Шольц выразил беспокойство, что Путин «совсем не жалуется на санкции» и даже не упомянул их в беседе с немецким канцлером. Шольц добавил, что Путина интересовало исключительно достижение компромисса по кризису на Украине, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Макрон отметил, что также не получал жалоб от российского лидера по поводу санкций.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам.

    Коментарии (43)
    29 августа 2023, 14:04
    Путин: Уровень зарплат в России должен расти

    Tекст: Алина Власенко

    Власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос, заявил президент Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

    По словам Путина, уровень заработной платы должен повышаться, как и благосостояние людей в целом, передает ТАСС.

    «Хотя ситуация на рынке труда у нас сейчас стабильная, тем не менее надо думать об этом  всегда», – заявил Путин, комментируя слова Аристова о должниках.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

    Коментарии (11)
    28 августа 2023, 16:53
    Путин провел телефонные переговоры с Моди

    Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о развитии сотрудничества в космосе

    Путин провел телефонные переговоры с Моди
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере и энергетике, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин во время телефонного разговора еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Кроме того, подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Также во время телефонного разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, отметили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и международной транспортно-логистической инфраструктуры.

    Кроме того, Путин и Моди обсудили итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС и договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года под председательством России нового саммита организации, также стороны обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.

    Ранее Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну.

    Коментарии (2)
    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    28 августа 2023, 14:12
    Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем

    Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры.

    Приветствие главы государства зачитал на праздновании юбилея обители губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    «Приветствую вас по случаю большого знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – говорится в президентском поздравлении, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.

    В день празднования 550-летия монастыря при обители открылся филиал Русского музея – картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова), где будут выставлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников.

    Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, а начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество.

    Коментарии (0)
    28 августа 2023, 13:26
    Песков анонсировал международные поездки Путина осенью

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос о планах поездок за рубеж Путина в связи с выданным МУС ордером на «арест» главы российского государства, передает ТАСС.

    По словам Пескова, осенью планируются международные поездки Путина, об их сроках своевременно проинформируют.

    Ранее Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана.

    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 07:57
    Турция захотела обсудить возобновление зерновой сделки «в ее прежнем виде»

    На переговорах Путина и Эрдогана Турция собралась обсуждать как изначальный вариант зерновой сделки, так и альтернативы

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрят как вариант возобновления зерновой сделки «в ее прежнем виде», так и возможные альтернативы, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС заявил, что Турция считает самым предпочтительным вариантом зерновой сделки изначальный. На переговорах в России стороны обсудят «в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде», сказал источник. Однако, добавил он, рассматриваться будут и «возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны».

    Напомним, по данным Bloomberg, Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября. В четверг дипломатический источник в Турции сообщал, что встречу Путина и Эрдогана якобы планируется провести в Сочи. В качестве возможной даты он называл 4 сентября.

    Коментарии (3)
    30 августа 2023, 10:23
    Milliyet: Эрдоган ознакомит страны G20 с планами Путина по Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Страны «Большой двадцатки» услышат от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана условия и намерения российского лидера Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

    «Встреча Эрдогана и Путина накануне саммита «Большой двадцатки» в Индии превратит Турцию в звезду мероприятия. Все захотят узнать у Эрдогана условия и намерения Путина, а Запад в очередной раз объяснит Эрдогану свою линию по Украине», пишет Milliyet.

    Таким образом, отмечает издание, начнется процесс посредничества в прекращении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган также могут на запланированных переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с Эрдоганом, и отметил, что о времени и месте сообщат позднее.

    Коментарии (7)
    29 августа 2023, 12:09
    Newsweek изменил название статьи, в которой признал новые регионы частью России

    Tекст: Алина Власенко

    Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой фактически признал ДНР, ЛНР и другие новые регионы частью России.

    В понедельник Newsweek опубликовал статью на фоне заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что осенью у Владимира Путина планируются зарубежные поездки. Издание озаглавило материал так: «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль».

    При этом президент России в марте и апреле посетил ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Крым, воссоединение которых с Россией Запад не признает, несмотря на результаты проведенных там референдумов. Кроме того, осенью и зимой 2022 года Путин побывал в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.

    К утру вторника заголовок статьи был изменен, также в нее добавили контекст. В частности, в материале упоминался визит Путина в Белоруссию и поездка в Иран в 2022 году. А сама статья теперь называется «Путин покидает Россию впервые после смерти (Евгения) Пригожина, заявил Кремль».

    В статье также добавляется, что президент только один раз покидал Россию после выдачи «ордера» МУС 17 марта. При этом издание не уточняет, о какой поездке идет речь. Между тем, 18 марта Путин посетил Крым, 19 марта – ДНР, а 18 апреля – Херсонскую область и ЛНР. Таким образом, западное издание признает ряд новых регионов российскими, передает РИА «Новости».

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23–27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 14:23
    Путин назвал проблемой государства ситуацию, когда гражданам нечем оплатить долги

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, – это проблема государства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым.

    Аристов рассказал о Путину о профессиональных должниках»: людях, которые не имеют никакого дохода, имеют долги по кредитам, платежам за ЖКХ, занимают деньги у соседей.

    «Проблема государства – надо, чтобы у людей такие жизненные ситуации не возникали», – ответил ему Путин, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос.

    Коментарии (0)
    30 августа 2023, 07:57
    Россия назвала условие для проведения ядерных испытаний

    Российский дипломат Глухов заявил, что Москва устроит ядерные испытания только в ответ на аналогичный шаг США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может провести ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства России при организации Дмитрий Глухов.

    Комментируя высказанную США обеспокоенность указанием президента России Владимира Путина на готовность к ядерному испытанию, Глухов подчеркнул, что именно США являются единственной страной, которая применяла ядерное оружие. При этом США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство.

    По словам Глухова, Вашингтон «не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям» и «по этой причине не ратифицирует» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес. Глухов пояснил, что Путин говорил о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний. Слова президента России нужно «рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США» как «превентивный сигнал», сказал дипломат. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», – заявил он.

    В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также обвинил США в «наглом искажении» российской позиции. «Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», – заявил посол.

    Он отметил, что США «палец о палец не ударили», чтобы ввести» ДВЗЯИ в действие, лишь «кормят мир обещаниями», оставаясь «уклонистами». При этом «другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения».

    Антонов указал, что США делают вид, будто в вопросах разоружения и нераспространения виноват всегда кто-то другой, «как правило, Россия». Если же США «не откажутся от соблазна возобновить ядерные испытания», то «хоронить» придется и ДВЗЯИ, заявил он.

    Напомним, Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 13:12
    Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, о времени и месте сообщат позднее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Встреча скоро состоится. Своевременно об этом сообщим», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что пока не может уточнить детали, есть договоренности по датам объявления, и Кремль будет придерживаться договоренностей.

    На прошлой неделе Песков отмечал, что встреча двух президентов «плотно готовится», ее проведут в скором времени.

    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 12:41
    Песков: Путин никогда не обсуждал тему санкций с Шольцем и Макроном

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему санкций против Москвы с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами других вводивших эти ограничения стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с руководителями стран, которые санкции вводили», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал публикацию газеты Bild, в которой был приведен диалог Макрона и Шольца после переговоров с Путиным в марте 2022 года. Лидеры Франции и ФРГ были удивлены тем, что президент России не упомянул санкции, введенные против Москвы.

    Коментарии (1515)
    28 августа 2023, 13:49
    Песков: Путин общается не только с командирами спецоперации, но и с солдатами

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин интересуется всем, что происходит в зоне спецоперации, и получает информацию не только от руководства вооруженных сил, но и от простых солдат, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя встречу Путина с экипажем танка «Алеша», Песков уточнил, что глава государства продолжает практику общения не только с армейским командованием, но и непосредственно с солдатами и младшими командирами, передает ТАСС.

    По словам Пескова, разговор с экипажем танка был долгий и «очень детальный». «Путину интересно все», – отметил пресс-секретарь.

    На прошлой неделе Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (0)
    28 августа 2023, 14:06
    Путин похвалил работу Хоценко на посту врио губернатора Омской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил развитие Омской области и похвалил работу врио губернатора Виталия Хоценко.

    «Вы не так давно работаете в Омске, но, на мой взгляд, старт очень хороший», – сказал глава государства в Кремле на встрече с Хоценко.

    Он отметил, что Хоценко находится в курсе основных вопросов и занимается ими, передает ТАСС.

    Путин призвал врио главы региона стараться «напрямую работать с людьми», поскольку это существенным образом шансы на то, чтобы люди доверяли руководству. Осенью Хоценко будет участвовать в выборах на пост губернатора.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили пункты управления и разведки ВСУ
    Эксперт сравнил украинские атаки БПЛА с действиями Саддама Хусейна
    В ДНР ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами для ВСУ
    Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет
    Президент Габона подтвердил, что удерживается на территории резиденции
    Российские производители подгузников и прокладок столкнулись с санкциями
    В центре Москвы самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся

    Российская авиация празднует большой успех

    Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............