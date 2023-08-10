При взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

  • В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ
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    Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    В Германии сообщили о нехватке средств для модернизации армии
    Силам России до Купянска остались считанные километры
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    В Нигере пригрозили убийством президента в случае интервенции
    В Санкт-Петербурге ввели запреты для электросамокатов
    Академик РАН назвал защитные механизмы от нового штамма COVID
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    36 комментариев
    Новости
    22:23При взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

    В результате происшествия на территории завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, на стационарном лечении остаются 15 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

    22:18Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении

    В Ереване отменен концерт музыкальной группы Little Big, который планировался на 12 августа. Организаторы заявили, что не могут гарантировать соблюдение мер безопасности на мероприятии.

    21:59США резко нарастили выпуск снарядов для Украины

    США увеличили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    21:57Трамп назвал Байдена сумасшедшим

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена сумасшедшим, следует из публикации в социальной сети Truth Social.

    21:48Байден решил запросить у Конгресса 13 млрд долларов для Украины

    Президент США Джо Байден намерен направить в Конгресс США запрос о выделении 13 млрд на экстренную помощь Украине, сообщило Associated Press.

    21:39В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    21:31Названа самая частая причина взрывов электросамокатов

    Любые контакты средств индивидуальной мобильности без гидроизоляции с водой приводит к образованию коррозии в аккумуляторе, вследствие чего во время зарядки может произойти короткое замыкание, за которым следует воспламенение устройства, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель сообщества электро Club, руководитель центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов, комментируя возгорание электросамоката в квартире в Москве.

    21:30Росимущество передало более трех тонн помощи для жителей новых регионов

    Представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом передали Народному фронту более 3 тонн гуманитарной помощи для последующей передачи в новые регионы.

    21:21В Индии депутаты парламента не поддержали вотум недоверия правительству

    Депутаты нижней палаты парламента Индии (Лок Сабхи) проголосовали против предложения о вотуме недоверия правительству премьера Нарендры Моди, инициированный оппозицией.

    21:12Президент Республики Сербской рассказал о планах встретиться с Путиным

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2023 года.

    21:04Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

    В восточной части Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    20:55Эксперты предложили решение проблемы с дефицитом кадров в системе МВД

    Проблема дефицита кадров в МВД накапливалась годами, сегодня многие сотрудники эмоционально выгорают из-за огромных нагрузок, но решить проблему можно несколькими способами, в том числе за счет создания муниципальной милиции, сказали газете ВЗГЛЯД бывшие высокопоставленные сотрудники МВД. О критическом дефиците кадров в органах внутренних дел ранее заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

    20:54Во Львовской области снесли еще четыре памятника советским солдатам

    Четыре памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области на западе Украины, опубликованы кадры сноса монументов в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

    20:47Эксперт объяснил рост популярности «ВКонтакте»

    «ВК имеет все шансы стать в России тем, чем является WeChat в Китае – главным мессенджером страны, где пользователи получают все нужные сервисы, не выходя из программы», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков. Ранее ВЦИОМ выяснил, в каких соцсетях и мессенджерах россияне проводят больше всего времени.

    20:45Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    10 августа 2023, 22:23

    При взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

    Минздрав: При взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате происшествия на территории завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, на стационарном лечении остаются 15 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

    В сообщении ведомства говорится, что один человек погиб в результате ЧП. Амбулаторно помощь получили 56 пострадавших, восьмерых уже выписали, оказав всю необходимую помощь, передает ТАСС.

    Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, десятерых – средней степени тяжести.

    Напомним, на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде в среду произошел взрыв. В результате один человек погиб, 12 пропали. Заведено уголовное дело. Причиной ЧП стало, по предварительным данным, нарушение техпроцесса на оптико-механическом заводе, расположенном рядом.

    10 августа 2023, 13:39
    На ВДНХ началась подготовка к выставке «Россия»

    Tекст: Александра Юдина

    На территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которая будет расположена у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

    На сайте выставки указано, что в общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.

    Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.

    Экспозиции для участия в выставке готовят российские регионы, органы власти и крупные корпорации России, а также представители иностранных государств и общественных организаций.

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    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (28)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (62)
    10 августа 2023, 06:55
    Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

    Soldier of Fortune сообщил, что Секретная служба США установила личность оставившего кокаин в Белом доме человека

    Tекст: Антон Антонов

    Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. По данным СМИ, речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Автор Soldier of Fortune Сьюзен Катц Китинг со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности, сообщила, что все трое независимо друг от друга назвали одно и то же имя. Однако сама Китинг публиковать имя не стала, предложив «спросить Джо Байдена». Журнал обратился к семье Байдена и к вице-президенту Камале Харрис за комментарием, но в ответе было сказано, что сообщение не доставлено, передает ТАСС.

    New York Post пишет, что пакет с кокаином «мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена». Издание заявило, что Байден, «предположительно знает, кто это», передает РИА «Новости».

    Напомним, вещество было обнаружено в Белом доме в июле. Его обнаружили в библиотеке сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

    Коментарии (29)
    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 14:10
    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям

    Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services.

    Как сообщили в компании, Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, поэтому после 30 сентября 2023 года будет невозможно продлевать существующие подписки, передает ТАСС.

    Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя, отмечается в документе.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России.

    Коментарии (10)
    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (32)
    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (49)
    10 августа 2023, 16:38
    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации

    Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска

    Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители города пожаловались на химический запах, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

    Содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе, что говорит о повышенном уровне загрязнения воздуха.

    Между тем в Омске накануне ночью был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, а предприятия тепло- и электрогенерации – на 5-10%, передает ТАСС.

    Согласно данным, в Омске неоднократно выявляли выбросы сероводорода. Так, 2 августа было зафиксировано 1,89 ПДК, 3 августа – 1,5 ПДК этого вещества, а также 1,6 ПДК изопропилбензола.

    Ранее в июле 2021 года из-за аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили дело.

    Коментарии (14)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 15:29
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    @ Евгений Биято/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска уже готовы к полноценному наступлению в ДНР, но на данный момент активная оборона выгоднее, заявил советник врио главы региона Ян Гагин.

    Он уточнил, что войска сейчас находятся в активной обороне. Гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти, передает РИА «Новости».

    По словам Гагина, с учетом эшелонированной обороны, задействованных средств и обученности военных, армия готова и к наступлению, и к обороне. При этом тактика Российской армии позволяет уничтожать как можно больше сил противника. «Когда будет приказ, мы пойдем вперед», – заключил Гагин.

    Ранее Газета ВЗГЛЯД анализировала наступление России на Купянском направлении.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 16:46
    Дело об оскорблении ребенка в шапке Z решили пересмотреть

    Генпрокуратура обжалует решение об оскорблении ребенка в шапке Z в Екатеринбурге

    Дело об оскорблении ребенка в шапке Z решили пересмотреть
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Генпрокуратура обжалует решение суда по делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что ГП изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление, передает РИА «Новости».

    В ГП считают, что уголовное дело против Неустроева прекращать нельзя, поскольку его действия циничны и направлены не только против школьника, но и причиняют ущерб «социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».

    Екатеринбургский портал Justmedia разместил видео, на котором екатеринбуржец пригрозил школьнику в шапке с буквой Z. Отмечается, что ребенок шел к репетитору, когда к нему пристал мужчина. Он матерными выражениями пригрозил несовершеннолетнему.

    Коментарии (54)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (15)
    10 августа 2023, 15:07
    Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»

    Глава МВД Колокольцев назвал недокомплект личного состава полиции «критическим»

    Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД Владимир Колокольцев назвал недокомплект личного состава критическим, но заявил, что сотрудники обязаны сделать все, чтобы защитить права и свободы россиян.

    Как заявил Колокольцев, представляя новых руководителей личному составу УМВД России по Магаданской области и УМВД России по городу Севастополю, некомплект личного состава является критическим, за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников, передает РИА «Новости».

    По его словам, следователей также не хватает, но нужно сделать все, чтобы минимизировать риски и удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством.

    Пять тысяч полицейских – это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

    Коментарии (21)
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    Когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту. Он принял решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым остановил падение рубля. Однако сможет ли это надолго уберечь рубль от ослабления? Эксперты надеются на более жесткие меры для поддержки национальной валюты. Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении. Теперь освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении? Подробности

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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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