Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.0 комментариев
При взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
Минздрав: При взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
В результате происшествия на территории завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, на стационарном лечении остаются 15 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
В сообщении ведомства говорится, что один человек погиб в результате ЧП. Амбулаторно помощь получили 56 пострадавших, восьмерых уже выписали, оказав всю необходимую помощь, передает ТАСС.
Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, десятерых – средней степени тяжести.
Напомним, на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде в среду произошел взрыв. В результате один человек погиб, 12 пропали. Заведено уголовное дело. Причиной ЧП стало, по предварительным данным, нарушение техпроцесса на оптико-механическом заводе, расположенном рядом.