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Путин и Лукашенко посетили Валаам
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам, главы государств побывали в Спасо-Преображенском соборе.
Прогулка на Валаам стала продолжением двухдневного общения Путина и Лукашенко, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне, передает ТАСС.
В этот раз президенты России и Белоруссии начали поездку на Валаам с посещения Спасо-Преображенского собора, являющегося частью архитектурного комплекса монастыря.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию
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Польша на фоне неминуемого поражения Украины, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что в Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов, передает РИА «Новости».
В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Комментируя недавние заявления российского лидера Владимира Путина, эксперт отметил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией о планах, которые вынашивает Варшава.
НАТО, несмотря на польские усилия, не обладает достаточными силами, чтобы изменить ситуацию на поле боя, уверен Джонсон.
В пятницу президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Глава государства предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
Кроме того, Путин отметил, что Польша благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, земли Германии. Он назвал это «подарком Сталина полякам» и заверил, что если в Польше забыли об этом, Россия напомнит.
Грызлов: Заявления Варшавы расцениваются как подготовка к провокации
Грызлов: Заявления Варшавы про усиление военного присутствия у Белоруссии нельзя расценить иначе как подготовку к провокации
Действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Польша заявила о наращивании военного присутствия на границе с Белоруссией и о построении новых оборонительных сооружениях там, напомнил Грызлов, передает ТАСС.
Эти высказывания «с точки зрения военной науки» невозможно классифицировать иначе как «подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», указал дипломат.
Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.
Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву
Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»
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Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС.
Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства.
Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.
Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы, а это значит, что эта «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». Белорусский лидер заявил, что они активно подключают наемников, добавив, что специально для этого привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, передает ТАСС.
Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая –примерно в 100 километрах от Гродно.
Кроме того, Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в том числе в Варшаве, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Он также заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы отрыва ее западных территорий. По его словам, это плата за активное участие поляков в конфликте Украины. Он уточнил, что «американцами это поддерживается».
Белорусский лидер предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины. Как указал Лукашенко, если будет необходимо, Белоруссия будет оказывать поддержку и помощь западному населению Украины. «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Лукашенко прилетел в Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
В Telegram-канале опубликована фотография Лукашенко рядом с самолетом. Отмечается, что это кадры визита президента Белоруссии.
Белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.
Напомним, Лукашенко в субботу отправился с рабочим визитом в Россию. В воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Путин подчеркнул способность России заместить украинское зерно
Путин указал на рекордный урожай в России и ее способность заместить украинское зерно
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Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, сообщил глава российского государства Владимир Путин, обращаясь к народам Африки.
В опубликованной на сайте Кремля статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» Путин напомнил, что в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений».
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин указал на строительство крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше».
Он подчеркнул, что Москва осознает, насколько важна для Африки тема снабжения продовольствием. Россия всегда уделяла этому вопросу большое внимание «как на договорной основе, так и безвозмездно». В 2022 году Россия поставила Африке 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 млн тонн, причем поставки пришлось осуществлять в условиях санкций.
Путин пояснил, что Россия изначально поддержала «зерновую сделку», так как та должна была помочь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки, но в итоге сделку использовали только для обогащения бизнеса Европы и США по перепродаже зерна с Украины. Путин сообщил, что почти за год с Украины в рамках «сделки» вывезли 32,8 млн тонн грузов, но 70% из них получили ЕС и страны с уровнем доходов как минимум выше среднего, а Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан – менее 3% от общего объема.
Были нарушены условия «сделки» по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений, помехи создаются даже для безвозмездной передачи минеральных удобрений беднейшим странам. В Европе заблокировано 262 тыс. тонн продукции, вывезти удалось только 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению, заявил Путин.
В результате Россия отказалась от продления «сделки», но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», сообщил президент. Он обещал, что «Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только». Также Россия собирается «оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств».
Напомним, Россия выдвинула условия возвращения в «зерновую сделку». Тем временем Украина пытается убедить другие страны, что обеспечение «зерновой сделки» якобы возможно и без участия Москвы. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.
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Эксперт: Развитие Арктики важно в условиях гибридной войны Запада против России
Политолог Линдигрин назвала главные задачи по развитию арктической зоны России
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В нынешней ситуации России необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины в Арктической зоне России имели комфортные условия для жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию арктических городов и предприятий.
«Президент стремится полностью раскрыть потенциал всех территорий России – это совершенно логично и необходимо, поэтому арктическая зона – это тоже конкурентное преимущество страны», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем»
«Благодаря выбранной политике, грузопоток по Севморпути в пять раз превысил показатели советского времени. Также открыты возможности для разработки северных месторождений ресурсов. Развитие отечественных технологий сделало возможным разработку даже в арктической зоне. А дополнительные налоговые поступления от крупных добывающих предприятий предоставили северным регионам больше возможностей для социальных и инфраструктурных проектов», – отметила она.
«Также по поручению Путина в городах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) русской Арктики проводится комплексная социальная программа: строятся образовательные учреждения, спортивные и медицинские объекты. Вместе с местными властями президент продвигает новые форматы поддержки людей, к ним относится и программа льготной ипотеки для молодых семей. И жителям такой суровой климатической зоны это, безусловно, очень важно и значимо», – указала она.
«Ну и конечно, в условиях сегодняшней гибридной войны нам просто необходим самый строгий контроль над всеми оборонительными рубежами страны. И важно, чтобы защитники Родины имели комфортные условия для жизни. По поручению Путина проводится улучшение социальной инфраструктуры в военных поселениях, строится новое жилье взамен разрушающегося», – сказала аналитик.
«Президент поручил решить вопрос и с трудоустройством членов семей военнослужащих. Все это без преувеличения важные слагаемые укрепления российской оборонительной структуры», – резюмировала собеседница.
Ранее президент Владимир Путин на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов поручил в следующем году утвердить комплексные долгосрочные планы развития местных населенных пунктов, а реализацию их начать уже с 2025 года.
Он добавил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в Арктической зоне России, она будет действовать до 2030 года. Задача развития арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в человеческих условиях, указал президент.
Также Путин поручил до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в арктической зоне, где находятся воинские формирования. План включает развитие жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры. Финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников.
При этом глава государства отметил что темпы работы в части социального развития «явно недостаточны», она должна быть более масштабной и системной. «Проблемы, которые требуют решения, накопились в арктической зоне, например, изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и ЗАТО эта проблема еще острее», – напомнил он.
Кроме того, на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк – Мурманск» Путин отметил, что проекты по производству сжиженного природного газа дают комплексный эффект для всей экономики России.
По его словам, это позволяет стране отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли. Президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ 2» реализуют в срок и с нужным качеством. Также Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2», передает РИА «Новости».
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая, передает ТАСС.
Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля – специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.
Путин подчеркивал, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек
Безвозвратные потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лукашенко заявил, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли 26 тыс. человек.
«Больше, уже больше», – констатировал Путин, передает ТАСС.
Кроме того, как указал российский лидер, РФ будет доводить до сведения общественности западных стран информацию о количестве потерь среди наемников из этих стран на стороне Украины. «Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», – сказал он. Лукашенко уточнил, что большие потери из-за своей тактики. «Да, – согласился Путин, – из-за своей глупости».
Лукашенко также уточнил, что ранее за один бой поражены более 15 танков Leopard и около 20 бронемашин Bradley, что стало рекордным показателем. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», – согласился Путин. Он добавил, что «с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».
Белорусский лидер также выразил благодарность своему российскому коллеге за слова о том, что если будет совершена агрессия в отношении Белоруссии, то РФ за нее вступится. «Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал», – отметил Лукашенко. По его словам, Белоруссия это учитывает при строительстве своих ВС.
Лукашенко обратился к Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный экономический план развития, в котором суть будет заключаться в «опоре на собственные силы». «Не будем ни под кого прогибаться, мозгов хватает, а ресурсов больше, чем достаточно», – сказал он.
Он указал, что Россия и Белоруссия уже начали работать в этом направлении. Президент Белоруссии напомнил в этой связи о программах сотрудничества в области микроэлектроники, космоса, сельского хозяйства. Лукашенко также заявил, что в текущей встрече нет ничего чрезвычайного, она давно запланирована. По его словам, при необходимости главы государств готовы встречаться в любое время для обсуждения стратегических и тактических вопросов взаимодействия.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров российский лидер указал на провал контрнаступления Киева.
Ранее в Белом доме заявили, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Путин и Лукашенко пообщались с людьми у собора в Кронштадте
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.
Как сообщает РИА «Новости», люди окружили Путина и стали просить сделать фотографии, желать здоровья и благополучия.
«Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим», – говорили собравшиеся на площади люди.
«Это взаимно», – ответил им Путин. Среди желающих сделать фотографию была невеста. Она рассказала, что в Кронштадте у них венчание.
«Я вместо жениха?» – пошутил Лукашенко.
Журналисты поинтересовались у Путина, как же карантин. «Люди важнее, чем карантин», – ответил российский президент.
Напомним, Путин проводит встречу с Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
В конце июня Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям.
Путин предсказал более справедливый и демократичный миропорядок
Путин выразил уверенность в создании более справедливого многополярного миропорядка
Новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
В статье, опубликованной на сайте Кремля, Путин указал, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин отметил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».
Путин выразил уверенность, что «новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным». По его словам, Африка, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка будут играть в нем достойные роли. Он уверен, что эти регионы смогут «окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма».
Россия видит, что мир далек от стабильности, причем Африка остро «чувствует бремя глобальных проблем». Путин надеется, что Россия и страны Африки смогут «формировать недискриминационную повестку дня сотрудничества».
Напомним, в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений». По итогам предстоящего саммита стороны намерены принять комплексную декларацию и ряд совместных заявлений, сообщил президент.
Россия напомнила о планах по размещению ядерного оружия в Белоруссии
Замглавы МИД Рябков: График размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе
График размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Рябков отметил, что график работ, связанный с решением о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии, был обнародован в заявлениях президента России Владимира Путина. Замминистра добавил, что Россия исходит из того, что график остается в силе, никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось в этой области, нет, передает ТАСС.
«Хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит», – подчеркнул дипломат.
Напомним, 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва проконсультируется с Минском по вопросу применения ядерного оружия.
CNN: Разведка США не сомневается в передаче ядерного оружия от России Белоруссии
Нет оснований для сомнений в передаче Москвой ядерного оружия Минску, заявили собеседники в разведуправлении Пентагона (DIA), пишет CNN.
Высокопоставленные чиновники DIA заявили, что «нет оснований сомневаться» в заявлениях президента России Владимира Путина в перевозке ядерного оружия в Белоруссию, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
Отмечается, что отследить это оружие трудно даже с помощью спутниковых изображений.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе.
Лукашенко вылетел в Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, он проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что встреча политиков пройдет в воскресенье, 23 июля.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал ранее, что встреча президентов двух стран пройдет 23 июля.