Путин и Лукашенко пообщались с людьми у собора в Кронштадте

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.

Как сообщает РИА «Новости», люди окружили Путина и стали просить сделать фотографии, желать здоровья и благополучия.

«Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим», – говорили собравшиеся на площади люди.

«Это взаимно», – ответил им Путин.Среди желающих сделать фотографию была невеста. Она рассказала, что в Кронштадте у них венчание.

«Я вместо жениха?» – пошутил Лукашенко.

Журналисты поинтересовались у Путина, как же карантин. «Люди важнее, чем карантин», – ответил российский президент.

Напомним, Путин проводит встречу с Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

В конце июня Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям.