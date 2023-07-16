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В Госдуме заявили, что система обороны Севастополя «утерла нос» ВСУ
Депутат Госдумы от Севастополя Белик: Российская система обороны «утерла нос» ВСУ
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Система обороны «утерла нос» украинской армии, которая пыталась совершить массированную атаку беспилотниками на город, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Как указал Белик, оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз «утерла нос украинской военщине». По его словам, массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита, а украинские военные «ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, просто поцеловали замок», передает РИА «Новости».
Депутат добавил, что украинские военные с завидным упорством пытаются атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, но оборона выстроена тактически грамотно, личный состав благодаря многочисленным тренировкам стреляет одинаково метко что днем, что ночью.
Белик подчеркнул, что система обороны действует и эффективно, российские военные извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается.
В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ.
Позже стало известно, что над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
Соловьев рассказал о необычной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России
Англоязычные читатели в Twitter позитивно восприняли публикацию о том, что Госдума одобрила запрет на перемену пола, на это обратил внимание журналист Владимир Соловьев.
Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал реакцию читателей на твит Би-Би-Си, в котором говорится об одобрении российским парламентом закона на смену пола в России.
Один из читателей сыронизировал, указав, что никогда бы не подумал, что Би-Би-Си способна написать «что-то хорошее про Россию».
Ряд других блогеров отметили, что после такой новости задумались о переезде в Россию, другие указали, что Россия так защищает семейные ценности и здравый смысл.
«Помните, как обычно это были мы, кто делал все правильно? Эти времена прошли», – говорится в одном из твитов.
Напомним, Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о введении запрета на смену пола.
Собчак отреагировала на попытку покушения
Собчак отреагировала на попытку покушения на нее и Симоньян
Журналистка Ксения Собчак заявила, что благодарна всем причастным службам за предотвращение покушения на нее, «если это все правда».
В случае же, если данные о покушении на нее не соответствуют действительности, то ставить ее «в одном предложении с [главредом RT Маргаритой] Симоньян» – это обычная подлость, указала Собчак в своем Telegram-канале.
Она добавила, что любой террор – это «зло без всяких «но».
Напомним, ФСБ заявила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. Покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», задание им дала украинская служба безопасности. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.
Напомним, Симоньян отреагировала на сообщение о покушении на нее фразой «Работаем, братья».
Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.
Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».
По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.
Эксперт объяснил логику покушения на Собчак и Симоньян
Публицист Гаспарян: СБУ покушением на Собчак и Симоньян хочет перебить провал саммита НАТО
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Противник уже традиционно делает ставку на убийство известных в России людей. Так СБУ пытается перебить негативную информационную повестку после саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. Ранее ФСБ предотвратила покушение на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Подозреваемые – члены неонацистской группировки.
«Неонацистское подполье исторически имеет тесные связи с Украиной. И многие злоумышленники еще 20 лет назад сбегали туда из России, чтобы укрыться от уголовных преследований. Позднее этих персонажей можно было увидеть на ведущих ролях в террористическом «Азове», – сказал политолог и публицист Армен Гаспарян.
«При этом если открыть историю неонацистских группировок в России, станет понятно, что большинство готовящих теракты злоумышленников – это молодые люди, почти подростки. Им довольно легко заморочить голову ложными идеями», – продолжает собеседник.
«Но особенно меня удивила та литература, которую нашли силовики при обыске. Тут стоит обратить внимание на книги, потому что среди них была показана Mein Kampf, которая входит в список экстремистских материалов и запрещена, причем это было издание 1993 года», – отмечает эксперт.
«Тут было бы интересно узнать, откуда эта литература попала в руки подозреваемых. Книга под запретом давно и купить ее, мягко говоря, непросто. Соответственно, существует некий канал, который просто необходимо отследить», – убежден публицист.
«Но что предельно понятно – так это выбор жертв. СБУ исповедует логику еще столетней давности – надо ликвидировать известного человека, чтобы минимум на ближайшие несколько дней перебить негативную информационную повестку. Сейчас противник пытается перекрыть отсутствие успехов в ходе контрнаступления и провал на саммите НАТО», – заключил Гаспарян.
Ранее ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Преступление готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины СБУ.
Злоумышленники были задержаны в Москве и Рязанской области. При обыске у них изъяли автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи с подтверждающей их преступные намерения информацией.
В российском МИД произошедшее связывают с профессиональной деятельностью Симоньян и Собчак. Как сообщила официальный представитель ведомства в Telegram-канале, главред RT «на регулярной основе получает угрозы, внесена в различные списки, уже не впервые предотвращается направленное против неё покушение украинских спецслужб».
Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.
«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие стало политической традицией западного либерализма», – заключила дипломат.
Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
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ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.
В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.
«Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.
Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.
На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.
Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.
Колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции
Военкор Коц сообщил о движении колонны ЧВК «Вагнер» по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области
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Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозапись того, как «огромная» колонна ЧВК «Вагнер» движется по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в новый «порт приписки».
Коц сообщил в Telegram, что ЧВК «продолжает передислокацию из полевых лагерей». Он опроверг сообщения о том, что машины двигались «незамеченными» по «какими-то проселкам по ночам». Как отметил Коц, колонна движется «по федеральной трассе вполне открыто, по одной полосе в сопровождении полиции».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин указывал, что бойцы группы «Вагнер» могут служить России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, или уйти в Белоруссию.
В четверг Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Колонна едет без тяжелой техники. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами.
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что бойцов «Вагнера» привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии в Могилевской области.
В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.
Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».
Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.
Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.
Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника
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Иностранная техника пропала с Угледарского направления, ВСУ использовали ее при попытке прорыва возле Новодонецкого и других поселков, заявил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».
Украинские военные начали «выдыхаться», первые полторы недели они использовали иностранную технику для продвижения, рассказал собеседник РИА «Новости».
ВСУ подъезжали на бронетехнике, высаживали десант и пытались устроить прорыв. После понесенных потерь они перешли к другой тактике – они проводят «мелкие уколы», и скопления техники сейчас не наблюдается, заявил «Зима».
На Угледарском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба пресекает эти попытки, добавил он.
В последние несколько дней ВСУ пытаются прощупать слабые места в обороне, эти группы разведки пресекаются и уничтожаются, заключил он.
Ранее New York Times писала, что ВСУ потеряли порядка 20% вооружений на поле боя за первые две недели контрнаступления.
На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии
Military Watch: Су-35 показал свою эффективность в ходе СВО
Российский Су-35 показывает эффективность в ходе конфликта на украинской территории, уничтожая воздушную технику украинских военных, указал американский журнал Military Watch.
Су-35 – это самый грозный истребитель ВКС России, указал Military Watch, передает РИА «Новости».
Эта машина в воздухе способна поражать цели на расстоянии в 400 км, она обладает большой живучестью и высокими летными качествами.
Су-35 использовался в Сирии и на Украине, на украинской территории истребитель неоднократно поражал различную украинскую воздушную технику, включая Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29, заключил журнал.
Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявлял, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.
ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами
Марочко заявил об ударе ВСУ по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами
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ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, передает ТАСС. Марочко добавил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Какая именно была использована ракета украинскими боевиками он ответить затруднился.
В районе 10.05 мск воскресенья в районе Южных кварталов на окраине Луганска прогремела серия взрывов. Очевидцы выкладывают в интернете кадры столба черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
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Папа Римский Франциск ответил согласием на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщил поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Франциск заявил, что знает об обращении патриарха и займется вопросом освобождения митрополита, сказал Севастьянов РИА «Новости».
Он отметил, что не знает, как понтифик будет освобождать митрополита. Вероятно, он может сделать официальное заявление, написать письмо или вмешаться по дипломатическим каналам.
Также папа Римский высказался против арестов по политическим мотивам на Украине, указал Севастьянов. Понтифик полагает, что такие аресты недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин.
В субботу патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.
Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ
Утверждение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что истребители F-16 США якобы помогут ВСУ в наступлении, не соответствует действительности, полагают военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико.
F-16 – это передовые многоцелевые истребители, но небольшое их число не сможет обеспечить превосходства Украины в воздухе, указали Бремер и Грико в материале для Defense News, передает РИА «Новости».
Также небольшое число этих самолетов не поможет прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи России, подчеркнули они.
Эксперты указали, что поставка самолетов может лишь ухудшить положение украинских военных, так как российские ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM у F-16.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.
В Британии установили личность Джека Потрошителя
Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя
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Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон, расследующего дело Джека Потрошителя, смогла установить личность известного маньяка, жившего в 19 веке, проанализировав его медицинские записи, сообщили СМИ.
Как сообщило британское издание Telegraph, дело Джека Потрошителя является одним из наиболее известных нераскрытых преступлений Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 19 века, жертвами множества его убийств становились нищие и проститутки.
Как заявила сотрудник Оксфордского университета Хортон в интервью изданию, впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам, передает РИА «Новости».
Хортон проанализировала медицинские записи конца 19 века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя, описывающих его странную шаркающую походку и негнущуюся левую руку, не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте, также мужчина жил в эпицентре района, где происходили убийства и умел хорошо пользоваться ножом в силу профессии.
Исследовательница также сопоставила с периодичностью нападений психическое состояние мужчины, стращающего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену.
Ранее доктор Гарет Норрис из Аберистуитского университета заявил, что Чарльза Аллена Лечмера, чей маршрут на работу совпадал с местом преступлений Потрошителя, следует рассматривать в качестве основного подозреваемого.
Напомним, в 2019 году издание The Sun сообщало, что Джеком Потрошителем – убийцей, орудовавшим в Лондоне в 80-х годах XIX века, мог быть местный житель Аарон Космински. Ученые провели анализ ДНК с платка одной из жертв. На нем была как кровь убийцы, так и кровь убитой Кэтрин Эддоус.
Рогов раскрыл состав наемников на Запорожском направлении
Рогов заявил о преобладании польских наемников на Запорожском направлении
В рядах украинских войск в Запорожской области преобладают польские наемные боевики, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Запорожском направлении больше всего наемников из Польши, также присутствуют чеченоязычные боевики, представители террористов, которые «в свое время качали тему Ичкерии», заявил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в рядах украинских военных есть наемники из Грузии, которые являются сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
До этого Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ вынуждены отправлять на диверсии на Запорожском направлении иностранных наемников.
Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак
Подозреваемые в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак арестованы по решению Басманного суда Москвы в субботу.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте семерых подозреваемых в подготовке покушения на Собчак и Симоньян, сообщили в суде ТАСС.
Также там добавили, что семерым подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве.
Отмечается, что речь идет про несовершеннолетних, которые из хулиганских побуждений по мотивам национальной ненависти нападали на иностранцев с «особым цинизмом и дерзостью».
Их отправили под арест до 14 сентября.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88». Им дала задание СБУ. Один из организаторов раскрывал детали подготовки покушения.