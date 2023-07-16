В Госдуме заявили, что система обороны Севастополя «утерла нос» ВСУ

Депутат Госдумы от Севастополя Белик: Российская система обороны «утерла нос» ВСУ

Система обороны «утерла нос» украинской армии, которая пыталась совершить массированную атаку беспилотниками на город, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Как указал Белик, оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз «утерла нос украинской военщине». По его словам, массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита, а украинские военные «ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, просто поцеловали замок», передает РИА «Новости».

Депутат добавил, что украинские военные с завидным упорством пытаются атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, но оборона выстроена тактически грамотно, личный состав благодаря многочисленным тренировкам стреляет одинаково метко что днем, что ночью.

Белик подчеркнул, что система обороны действует и эффективно, российские военные извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается.

В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ.

Позже стало известно, что над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.