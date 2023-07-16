Макгрегор оценил идею поединка между Маском и Цукербергом

Макгрегор выразил готовность поддержать бой между Маском и Цукербергом под эгидой UFC

Бой между основателем Tesla, SpaceX и владельцем Twitter (соцсеть заблокирована в России) Илоном Маском и руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом должен пройти под знаменами UFC, заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Тогда я поддержу это», – заявил Макгрегор. Он сказал: «Они сделают это? Это действительно произойдет? Если это случится под баннером UFC, то я «за», – пишет «Чемпионат».

Макгрегор сказал, что ему «интересно будет посмотреть их бой», передает РИА «Новости».

В июне из-за разработки компанией Meta* соцсети-конкурента Twitter Илон Маск заявил о готовности провести с Цукербергом бой «в клетке» по правилам ММА. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом. По его словам, оба предпринимателя серьезно настроены на бой.

Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC – кикбоксером Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски. Маск провел тренировку с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом и принял предложение канадского бойца смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера о тренировках.



