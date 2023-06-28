Маск перед боем с Цукербергом провел тренировку с обладателем черного пояса по джиу-джитсу

Илон Маск провел тренировку с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Фридманом перед боем с Цукербергом

Американский бизнесмен Илон Маск провел тренировку по боевым искусствам с известным блогером и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом в качестве подготовки к бою по правилам смешанных единоборств (ММА) с руководителем Meta* (признана в России экстремистской) Марком Цукербергом.

Фридман указал в своем Twitter (запрещен в России), что провел импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском, и остался крайне впечатленным силой, мощью и умением Маска работать ногами, передает ТАСС.

«Это было эпично», – подчеркнул он.

Также Фридман отметил, что его вдохновляет видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, однако заметил, что для всего мира было бы лучше, если бы «они просто тренировались, а не сражались на ринге».

Обладатель черного пояса по джиу-джитсу опубликовал фотографии, на которых Маск в процессе тренировки бросает его на землю.

Сам миллиардер прокомментировал это словами «это было весело!».

Ранее Маск принял предложение известного канадского бойца смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера о совместных тренировках в рамках подготовки к возможному бою с Цукербергом.