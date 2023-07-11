Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил Татарстан, он проверил исполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в республике, сообщили в военном ведомстве.

Министр вместе с главой региона Рустамом Миннихановым побывал на АО «Ремдизель», предприятие занимается капитальным ремонтом и модернизацией, установкой и монтажом вооружений и военной техники. Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, передает ТАСС.

Также глава оборонного ведомства посетил «Камаз». В Казани министр и глава региона посетили Казанский вертолетный завод, им доложили о производстве легких вертолетов «Ансат» и разных модификаций военно-транспортного Ми-8.

Кроме того, Шойгу и Минниханов посетили АО «Казанский оптико-механический завод», выпускающее дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизоры.