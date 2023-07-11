Невролог разъяснила, как шум от автомобиля влияет на водителя

Невролог Акарачкова рассказала, что фоновый шум в автомобиле является одним из факторов стресса для водителя

Возникающий при движении автомобиля фоновый шум сказывается на здоровье водителя, рассказала доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова.

По ее словам, фоновый шум сам по себе не влияет на здоровье или самочувствие водителя, но может стать одним из факторов стресса, передает радио Sputnik.

«Шум сам по себе не так страшен, но в комплексе с другими обстоятельствами, истощающими стрессоустойчивость, он может усугублять негативное влияние нервных перегрузок на здоровье», – сказала она.

Акарачкова добавила, что связанное в том числе с фоновым шумом в автомобиле нервное напряжение может привести к различным нарушениям здоровья.

Так, у человека могут появиться головная боль, головокружение, обострение артериальной гипертензии, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания.

«В случае если самочувствие водителя ухудшилось из-за стресса и это мешает ему управлять автомобилем, лучше остановиться и отдохнуть», – советует врач.

Акарачкова подчеркнула, что прежде всего человек должен отдавать себе отчет в том, что будет делать в сложной ситуации, а если у него снижено внимание, он устал, раздражителен из-за стресса, то надо остановиться – отдохнуть, попить воды, посидеть, закрыв глаза, или пройтись.

«Главное, не употреблять энергетики, кофе и другие психостимуляторы, чтобы не усугубить свое состояние. Через 10–15 минут после того, как подобный напиток вас взбодрит, наступит еще больший спад активности, и ваше самочувствие ухудшится», – заключила она.