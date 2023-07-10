Политолог: Инвестиции помогут Алтайскому краю стать экономическими воротами России для Азии

Политолог Мартынов рассказал об транспортных проектах Алтайского края для роста товарооборота с Азией

Переориентация России с Запада на Восток и развитие Алтайского края привели к росту товарных поставок в Азию. Импульс этому вектору придаст соединение магистралей Турксиб и Транссиб, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее сообщалось, что отправка контейнерных поездов из Алтайского края выросла почти в 1,4 раза.

«Рост перевозок из Алтая в Азию – результат нескольких факторов: это и переориентирование российских потоков с Запада на Восток, и грамотная политика региональных властей по развитию аграрного производства и транспорта. Очень актуальный тренд», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«В этой связи хочу напомнить об идее губернатора региона Виктора Томенко о развитии восточного транзитного коридора через Алтай. Речь идет о соединении двух магистралей: казахского Турксиба и российского Транссиба. Казахстану досталось огромное советское наследие в виде этой дороги, и они вкладывают деньги в ее совершенствование», – указал он.

«Если в этот проект направить надлежащие инвестиции, то он станет полноценным «путем на Восток», а небольшой город Рубцовск на юге Алтайского края станет крупным перевалочным хабом и экономическими воротами этого пути. Реализация проекта создаст новые рабочие места и приведет к существенному развитию инфраструктуры всего региона. Кроме того, такие масштабные логистические проекты тянут за собой приток инвестиций», – сказал эксперт.

«Кстати, глава кабмина Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин недавно обсуждали потенциальный проект «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай». Алтай уже заявил, что готов принять в нем участие. Это приведет к развитию не только самого региона, но и соседних субъектов РФ – Новосибирской области и далее», – спрогнозировал собеседник.

«Если говорить об Алтайском крае отдельно, то он может больше зарабатывать на наращивании параллельного импорта, ведь граница региона с Казахстаном – больше 500 км. Тут есть большие технические возможности для роста, но все будет упираться в политическую волю обеих сторон. Какой позиции будет придерживаться Астана, сказать трудно, поскольку Запад давит на всех наших соседей», – добавил аналитик.

Ранее стало известно о том, что железнодорожники увеличили контейнерные перевозки из Алтайского края в страны Азии. В частности, за последние полгода отправлен 41 контейнерный поезд, это почти в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

«В основном контейнерами перевозят региональную продукцию сельского хозяйства и промышленности. Грузы отправляются на экспорт в страны Азии через приграничные станции Забайкальск, Гродеково, Достык, Новороссийск, Алтынколь, Находку», – говорится в сообщении на сайте СЗЖД.

«Первые контейнерные поезда в регионе начали отправлять из Барнаула в мае 2018 года. Сервис оказался востребован у грузоотправителей, так как поезд следует без дополнительных операций на промежуточных станциях», – отмечают в СЗЖД.

В свою очередь губернатор Томенко ранее сообщил о внедрении в регионе госпродзаказа. «Проект предполагает, в частности, строительство и модернизацию сети элеваторов. Наш регион продолжает быть первым в производстве гречихи и овса, муки и крупы всех видов, по многим другим позициям», – детализировал он.