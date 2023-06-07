Эксперты призвали обезопасить детей от влияния наркотиков в интернете

В последние годы контента на тему распространения наркотиков в интернете становится все больше, стоит задача обезопасить детей от такой информации, как это сделать, обсудили эксперты в ходе круглого стола в Общественной палате.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что с 2011 года Лига получила 44 тыс. сообщений в связи с фактами распространения информации о продаже наркотиков, способами изготовления в сети Интернет. «С 25 тыс. ресурсов подобный контент был удален. Только в этом году мы получили уже 1507 подобных сообщений. На данный момент контент удален с 818 ресурсов», – рассказала Мизулина.

Глава Лиги сообщила, что злоумышленники, занимающиеся распространением наркотиков в Сети, активно используют VPN-сервисы. Она также отметила, что подобные сервисы небезопасны для обычных пользователей. «Они, конечно, пытаются каким-то образом создать иллюзию некой анонимности, но тем не менее данные с устройств остаются где-то на чужих серверах неизвестных лиц. И об этой опасности говорят очень многие эксперты», – подчеркнула Мизулина.

Временно исполняющий обязанности начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев напомнил, что в законодательстве предусмотрен механизм регулирования подобных сервисов: «Если сам по себе сервис не используется в противоправных целях, а создан для использования как технология, он не блокируется. Иные сервисы, посредством которых осуществляется доступ к запрещенному контенту, нами блокируются на территории Российской Федерации. Это проводится системная работа, она подразумевает определенного рода исследования до принятия решения о блокировке», – заключил Киселев.

По мнению управляющего партнера Смена (Группа AIC) Артема Геллера, для безопасного нахождения детей в Сети необходима дальнейшая своевременная и грамотная работа общественных организаций, коммерческих компаний и родительских объединений. Он отметил большую роль родителей в построении интернет-безопасности.

«Родителям важно сейчас понимать, что детей невозможно уже изолировать от интернета в принципе. Поэтому нужно их обучать работать, не бросать на произвол судьбы, смотреть, с кем они общаются, какие приложения у них установлены, в общем, найти тот баланс, когда ребенок все еще вас любит и с вами дружит, но не попал в эту печальную историю, в которую это сообщество, по сути бандитское, уголовное, его втягивает и зовет самыми разными способами, соблазняя деньгами». Спикер добавил, что сам факт наличия на телефоне у ребенка VPN-сервиса должен вызывать у родителей большие подозрения», – сказал он.

Геллер также отдельно высказался на тему использования анонимайзеров: «VPN – это, прежде всего, если говорить про наркотики, доступ в даркнет. Это специальное место, где продаются данные, где торгуют наркотиками. Можно, конечно, это все объяснять технологиями, свободой, чем угодно, но по факту, это не так. И важно знать, что граждане, которые уже используют VPN, в значительной степени автоматически отдают все свои данные, персональные данные, на самом деле, вообще весь трафик и всю информацию тем компаниям, которым они по наитию доверились».