Для банков решили ввести комиссию за аутентификацию клиентов через СМС при платежах

«Коммерсант»: Для банков введут комиссию за аутентификацию клиентов через СМС при платежах в интернете

Национальная система платежных карт (НСПК) намерена с октября ввести для банков плату за аутентификацию клиента с помощью СМС при платежах в Сети, следует из проекта новых тарифов НСПК.

Проект предполагает введение комиссии за аутентификацию клиентов при помощи СМС. Размер комиссии составит 20 копеек для эмитента карты. Для банка-эквайера она будет такой же, если на сайт обслуживаемого им магазина зашли с интернет-браузера, и 10 копеек через мобильное приложение, но не более 2,5 млн рублей в месяц для всех.



Таким образом НСПК хочет стимулировать банки отказаться от способа СМС-аутентификации и перейти на более современную технологию, пишет «Коммерсант».

При оплате товаров в интернете применяется протокол безопасности 3D Secure. Его новая версия (3D Secure 2.0) предполагает два сценария подтверждения оплаты: с СМС (challenge) и без СМС (frictionless), то есть без участия клиента. В случае применения frictionless-сценария банк эмитент самостоятельно собирает данные о транзакции, в том числе и об устройстве, с которого она совершается, и оценивает возможный уровень мошенничества. Если угроз не обнаруживается, подтверждение платежа проходит незаметно для клиента.

Frictionless-сценарий дешевле для банков за счет отсутствия СМС, а также проще и быстрее для держателя карты. Сценарий повышает уровень безопасности онлайн-платежей за счет комплексной оценки уровня рисков операции на основе данных, которые передаются торгово-сервисным предприятиям, считают в НСПК.