Перевозившую фаршированных наркотиками карасей пенсионерку задержали под Тюменью

Полиция задержала под Тюменью пенсионерку, которая перевозила из Екатеринбурга начиненных наркотиками карасей

Полиция на федеральной автотрассе под Тюменью задержала пожилую женщину, которая везла из Екатеринбурга карасей, начиненных свертками со спайсом, сообщило региональное УМВД.

Груз с наркотиками обнаружили автоинспекторы в картонной коробке при досмотре багажника. Выяснилось, что караси принадлежат пенсионерке, пассажирке автомобиля, передает РИА «Новости».

В обнаруженных цилиндрических свертках, а их изъяли 41 штуку, было неизвестное вещество, впоследствии выяснилось, что в упаковках было 800 граммов спайса.

По словам пенсионерки, запрещенные вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла на малую родину для дальнейшего распространения.

До этого пенсионерка была уже судима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее глава отделения «Почты России» в Подмосковье, прямо на работе создавший «магазин наркотиков» и рассылавший запрещенные вещества по 50 регионам России, был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.