Рассылавший наркотики по 50 регионам глава отделения «Почты России» приговорен

УФСБ: Глава отделения Почты России, рассылавший наркотики по 50 регионам, получил 17 лет колонии

Глава отделения «Почты России» в Подмосковье, прямо на работе создавший «магазин наркотиков» и рассылавший запрещенные вещества по 50 регионам России, приговорен к 17 годам, говорится в сообщении УФСБ по Москве и области. получил 17 лет колонии строгого режима,

Согласно данным следствия, А.Н. Юров, который являлся организатором магазина в даркнете, используя пост руководителя отделения «Почты России», отправил более 400 посылок с МДМА и ЛСД в 50 регионов. Зпрещенные вещества Юров покупал в странах Западной и Восточной Европы, используя вымышленные данные, передает РИА «Новости».

Наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина, для прикрытия использовался «специально изготовленный камуфляж в виде гипсовых изделий».

В ходе обысков на съемных квартирах Юрова изъяли наркотики ЛСД и МДМА, компьютерную технику.

Московским областным судом Юров был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее ФСБ вместе с Почтой России перехватили посылку из Германии с 30 кг наркотиков, зафиксированными в документах, как пазл для детей.