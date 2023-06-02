Мишустин анонсировал начало работы российских «цифровых атташе» в 23 странах

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2 июня, пятница | Последнее обновление — 13:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ нанесли удар по порту Бердянска
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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«Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД.
Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств.
Мишустин анонсировал начало работы российских «цифровых атташе» в 23 странах
При торговых представительствах России в 23 странах будет создана служба «цифровых атташе» для продвижения отечественных IT-разработок за рубежом, о старте проекта объявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «ЦИПР-2023».
Мишустин отметил, что Россия укрепляет технологический суверенитет и создает собственные IT-решения, применение которых возможно в том числе за рубежом.
«Цифровые атташе» станут специальным механизмом, который позволит расширить присутствие на зарубежных рынках российских IT-компаний, передает канал «360» слова премьер-министра.
Такие представители будут вскоре назначены в 23 странах, включая Восточную Европу, Карибский бассейн, Ближний и Средний Восток, Африку. Совместные проекты по внедрению отечественного программного обеспечения на предприятиях будут запущены совместно с Белоруссией, отметил председатель правительства.
Как напоминает канал, что по программе импортозамещения до 2024 года правительство выделит на софинансирование разработки и внедрения отечественного софта 37,1 млрд рублей.
Мишустин заявил также, что отказывающимся от внедрения российских цифровых решений промышленникам в фармацевтической, пищевой и перерабатывающей отраслей не удастся «отсидеться» на зарубежных решениях.
Мишустин анонсировал начало работы российских «цифровых атташе» в 23 странах
При торговых представительствах России в 23 странах будет создана служба «цифровых атташе» для продвижения отечественных IT-разработок за рубежом, о старте проекта объявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «ЦИПР-2023».
Мишустин отметил, что Россия укрепляет технологический суверенитет и создает собственные IT-решения, применение которых возможно в том числе за рубежом.
«Цифровые атташе» станут специальным механизмом, который позволит расширить присутствие на зарубежных рынках российских IT-компаний, передает канал «360» слова премьер-министра.
Такие представители будут вскоре назначены в 23 странах, включая Восточную Европу, Карибский бассейн, Ближний и Средний Восток, Африку. Совместные проекты по внедрению отечественного программного обеспечения на предприятиях будут запущены совместно с Белоруссией, отметил председатель правительства.
Как напоминает канал, что по программе импортозамещения до 2024 года правительство выделит на софинансирование разработки и внедрения отечественного софта 37,1 млрд рублей.
Мишустин заявил также, что отказывающимся от внедрения российских цифровых решений промышленникам в фармацевтической, пищевой и перерабатывающей отраслей не удастся «отсидеться» на зарубежных решениях.
Российские электрокары «Атом» захотели производить на автозаводе «Москвич»
Разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах «ЦИПР-2023»
Когогин также подтвердил, что выпуск электрокара на заводе Ford в Набережных Челнах менее перспективная площадка, поскольку оборудование распродано и необходимо вложить больше инвестиций, передает РИА «Новости».
По словам главы «Камаза», решение по производственной площадке для выпуска «Атома» не принято.
Ранее стало известно, что электромобили «Атом», разрабатываемые в России АО «Кама», смогут иметь беспилотный режим управления, а сам «Атом» в своем предсерийном варианте планируется подготовить в конце 2024 года.
Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении
Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей
Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга.
Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС.
Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей.
Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО.
Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России
«Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар
На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.
По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости».
Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке.
Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год.
Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva.
Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA.
На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение
Глава подмосковного Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии», где наладили импортозамещение: все разработки и программные обеспечения в компании отечественные.
Компания участвует в проектах «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений, сообщает «360».
В настоящее время на производстве работают более 200 человек.
Булгаков осмотрел производство и новое оборудование, на приобретение которого предприятие получило субсидию из бюджета Московской области.
В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков.
Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.
Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России
Депутат Колунов: Серпуховский лифтостроительный завод возрождается
Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом.
Колунов в комментарии каналу «360» отметил, что завод действительно поражает своими объемами – это 50 тыс. квадратных метров производственных помещений. Он рассказал, что объездил всю страну и «посмотрел все заводы», и считает, что Серпуховский завод – самый крупный и самый современный завод в России.
По словам депутата, Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается, однако там уже работают 200 человек. Мощность завода в настоящее время составляет около 5 тыс. лифтов в год, однако к 2025 году руководство завода планирует нарастить производство до 12 тыс. лифтов.
Таким объемом этот завод может снабжать нашу страну, подчеркнул депутат Госдумы.
По его словам, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок. Колунов рассказал, что на Серпуховском заводе «не стали изобретать велосипед», а «взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку». В результате она получилась меньше и компактнее, но такой же мощности и скорости, «вполне даже симпатичная», отметил парламентарий.
Также Колунов рассказал, что Серпуховский лифтостроительный завод в настоящее время проводит испытания скоростных лифтов, которые планируется запустить в серию уже в октябре. По его словам, это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. «Налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», – добавил депутат.
В ноябре директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов рассказал, что предприятие решило построить мощности для производства новых лифтов и лебедок, новый конвейер позволит заменить иностранные аналоги.
Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа
Директор завода «Микрон» Хасьянова: Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет
Завод «Микрон» по производству микросхем нашел отечественную замену материалам для загранпаспортов нового образца, сообщила генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова.
Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023» сообщила, что аналоги зарубежных материалов найдены в России. «Конечно-конечно, все будет хорошо», – сказала она, пообещав, что проблем с загранпаспортами нового образца не будет, передает ТАСС.
Она добавила, что завод работает с российскими производителями, хотя «не все получается с первого раза».
В начале февраля в России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Вызвано это было высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Как сообщал тогда Гознак, производителю микросхем «Микрону» нужно перенастроить оборудование. Прогнозировалось, что остановка продлится около месяца.
В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий
По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.
На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360».
Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования.
«На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она.
Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%.
В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций.
Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье
Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в Московской области
В Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев в эфире радио Sputnik заявил, что вопреки санкциям Подмосковье смогло развить агробизнес и обеспечить продовольственную безопасность, область может прокормить другие страны и является значимым экспортером сельхозпродукции. По словам губернатора, добиться преимущества удалось при помощи технологий.
Он также отметил, что развить импортозамещение в Московской области удалось благодаря активной поддержке государства. Губернатор привел в пример племенное хозяйство в Сергиевом Посаде, где ученые разработали кросс кур «Смена-9», это обеспечило гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда.
Воробьев отметил, что Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, предоставляет им бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития.
Также в области реализуются различные программы поддержки электроники в Дубне, в Есипово и в Ступино, на территории которого работает индустриальный парк. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, развитию инфраструктуры.
Ранее Воробьев доложил Путину, что в Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году.
«Москвич» запланировал выпустить в конце года две новые модели
Глава «КамАЗа» Когогин заявил о планах «Москвича» выпустить две новые модели SUV и седан к концу года
«Москвич» планирует выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года, заявил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП.
По словам гендиректора «КамАЗа», в конце года «Москвич» собирается выпустить новые модели SUV и седан, передает ТАСС.
Также Когогин заявил, что прототип российского электрокара «Атом» хотят показать в мае на форуме Kazan Summit.
Как сообщалось ранее, «КамАЗ», который является технологическим партнером «Москвича», под маркой завода «Москвич» планируют производить пять моделей, это четыре кроссовера и один седан.
Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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