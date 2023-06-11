В Крыму из-за повреждения путей приостановили движение поездов в Кировском районе

Движение поездов приостановлено в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В своем Telegram-канале он указал, что для устранения повреждений понадобится от 3 до 4 часов, для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших, по словам главы республики, нет.

Аксенов сообщил, что лично держит ситуацию на контроле и попросил всех соблюдать спокойствие.

Кировский район Крыма находится в восточной части полуострова, рядом расположена Феодосия. Через район проходит железная дорога от Крымского моста к Джанкою, Симферополю и Севастополю.

В мае восемь вагонов с зерном сошли с путей на ж/д перегоне в Крыму. Пострадавших не было. Местные власти сообщили, что причиной схода стал подрыв.