В Киев для встречи с Зеленским приехала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, говорится на странице политика в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

В своем заявлении фон дер Ляйен отметила, что «рада вернуться в Киев», поскольку в этом месте «защищаются ценности, которыми дорожит Европа». Она назвала столицу Украины «самым подходящим местом для празднования Дня Европы», а также поприветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы, передает РИА «Новости».

До этого официальный представитель ЕС Эрик Мамер сообщил, что в Киеве у фон дер Ляйен запланирована встреча с Зеленским.

Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».