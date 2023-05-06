Стычки произошли между противниками и празднующими коронацию британцами в Лондоне

Противники и сторонники монархии в центре Лондона устроили стычки во время коронации Карла III

Противники монархии в Великобритании вступали в стычки с британцами, празднующими коронацию короля Карла III в центре Лондона, серьезных инцидентов не было зафиксировано.

Протесты против коронации, организованные антимонархической группой Republic собрали несколько сотен человек и устроили шумную демонстрацию на Трафальгарской площади. Они держали плакаты «Не мой король», «Отмените монархию», «Я не голосовал за это», «Мне никто не король», «Жадные члены королевской семьи» и так далее, передает ТАСС.

Между тем, британцы, которые приехали на торжества по случаю коронации, начинали неодобрительно гудеть в адрес «республиканцев», оскорблять и даже толкать своих политических оппонентов. Полиция своевременно пресекала эти инциденты, чтобы не допустить столкновения.

Один из представителей Republic по имени Николас призвал отказаться монархии, также он считает, что королевская семья не заслужила почтения и уважения. «Чем быстрее мы перейдем к республике, тем будет лучше для Великобритании», – заявил Николас.

В свою очередь сторонники британской монархии заявили, что «коронация – это не столько про монарха, сколько про нас как британцев, которые верны своим традициям, что делает Британию уникальной».

Ранее король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III был помазан на царство, от глаз гостей церемонии и миллионов телезрителей по всему миру помазание скрыли специальной ширмой.

Всего на церемонии присутствовали около 2,2 тыс. гостей. Это члены королевской семьи, главы около 100 государств, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты. Также впервые на коронации будут присутствовать члены иностранных монарших фамилий.