Медведев: Германия заплатит цену поддержки украинских нацистов, утратив политическое и экономическое лидерство

Германия скоро заплатит цену поддержки украинских нацистов, надолго утратив свое политическое и экономическое лидерство в «единой Европе», заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Хваленый немецкий прагматизм, по словам Медведева, снова, как и в 1933 году, дал реальный сбой уже в XXI веке. «Слишком дорого выходит главному кобелю европейской экономики тщательное вылизывание известного места заокеанского хозяина», – написал он в заметке, опубликованной в Telegram.

Зампред СБ РФ привел данные Института германской экономики, согласно которым к концу этого года общий ущерб от украинского кризиса для экономики Германии может достичь трехсот (!) миллиардов долларов – почти 8% от общего ВВП Германии.

Больше года, по словам Медведева, «фрицы» занимаются «изощренным садомазохизмом». Он напомнил, что Германия отказалась от российских углеводородов, благодаря которым экономика ФРГ могла успешно развиваться. При этом США, Норвегия, Нидерланды, страны Ближнего Востока не демонстрируют готовности поставлять Германии энергоносители на выгодных для ФРГ условиях, указал он.

Немецкая экономика «превратилась в служанку амеров», была «жестко задрючена собственными дебилами из офиса бундесканцлера», которые теперь пытаются объяснить своим гражданам, почему не удалось «и невинность соблюсти, и капитал приобрести», продолжает Медведев.

В результате «неистовой антироссийской пляски фрицев под вашингтонский бубен» властям Германии не удалось найти драйвер эффективного развития своей страны. Такими темпами, рассуждает Медведев, Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в «единой Европе», чем только обрадует Францию и Британию. Карьеры политических имбецилов, утверждавших, будто немцы легко проживут без России, ждет бесславный конец, возможно, с мрачными последствиями, отметил он.

«Вот тогда по закону отрицания и возродятся мечты о четвертом рейхе и новом фюрере вместо импотентов из «сообщества ливерной колбасы», – уверен зампред Совбеза России.

Ранее Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России, заявил, что тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине.