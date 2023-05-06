В парламенте Швейцарии выступили против обращения Зеленского к депутатам

В Совфеде заявили о бандитизме украинских дипломатов

Сенатор Долгов: Турции стоит закрыть въезд в страну для украинских делегатов ПАЧЭС

Те, кто приехал от Украины в Анкару, не имеют никакого отношения к дипломатии, это исключительно хулиганы. По-настоящему квалифицированные дипломаты у Украины последний раз были в советское время, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в рамках заседания ПАЧЭС в Анкаре представитель Украины напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого.

«Инцидент в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества я могу назвать только бандитизмом. Как бы там ни было, ответственность за произошедшее лежит в том числе на организаторах мероприятия. Хотя, конечно, они вмешались и попытались уладить ситуацию», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Те, кто приехал от Украины в Анкару, не имеют никакого отношения к дипломатии, это исключительно хулиганы. По-настоящему квалифицированные дипломаты у Украины последний раз были в советское время. И на месте турецких властей я бы закрыл всей этой делегации въезд в Турцию. Таким людям в принципе не место в международных организациях и приличном обществе», – добавил он.

«Кроме того, совершенно непонятно, как с таким уровнем дипломатии Украина будет председательствовать в ПАЧЭС следующие полгода. Киевские чиновники не имеют даже малейшего представления о том, как работать в соответствии с международными нормами. Кроме того, сегодняшняя власть на Украине – это, по сути, филиал Госдепа. Зеленский и его компания не имеют суверенитета и, как следствие, никто из них не обладает правом представлять государство на международной арене», – заключил Долгов.

Ранее на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре представитель Украины напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Сообщается, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание организации. В посольстве РФ заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыли консул и врач.

Как сообщают РИА «Новости», незадолго до этого украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой.

«Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление, развешивая флаги и выкрикивая оскорбительные вызовы», – сказала она. Парламентарий подчеркнула, что задача Москвы – высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс, как это сделали представители Киева.

По словам Тимофеевой, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку. «Наверное, удивительна была для спикера такая картина, он наверняка не часто сталкивается с таким в своем присутствии. Мы высказали свою точку зрения, призвав страны к осмыслению того, что мы находимся не в цирке, а несем реальную ответственность за страну и народ», – подчеркнула Тимофеева.

Глава российской делегации также сообщила, что полномочия России в ПАЧЭС в очередной раз не подтверждены, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.