В Общественной палате многодетность назвали национальной ценностью

Многодетная российская семья должна стать нормой и ключевой ценностью в обществе, к такому выводу пришли эксперты в рамках международного демографического форума «Демография и семейная политика – 2030: опора на традиционные ценности», который прошел в Общественной палате России.

Участники форума убеждены, что наступило время для реализации новой, эффективной демографической и семейной политики в России. Падение рождаемости и рост преждевременной смертности, общественное неодобрение многодетности, а также пропаганда идеологий, отрицающих традиционные и семейные ценности, – проблемы, которые необходимо решать немедленно.

Об этом рассказал председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, в России от устойчивого роста рождаемости напрямую зависит благополучие страны в будущем. В указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» увеличение численности населения страны стоит на первом месте. Эта цель по различным опросам вызвала одобрение 98% населения.

«Это означает высокий уровень общественного консенсуса в вопросах повышения рождаемости, – подчеркнул Рыбальченко. – Однако несмотря на то, что с 2019 года бюджет на поддержку детей и семей в стране увеличился в три раза, мы не видим существенных улучшений. Это говорит о том, что меры нужно разрабатывать не только материальные. Без опоры на традиционные ценности достичь нашей цели невозможно. Многодетность должна стать одной из этих ценностей. Без идеи ценности большой семьи ни один народ не сможет существовать».

Рыбальченко отметил, что Общественная палата разрабатывает доклад, посвященный новым мерам по увеличению рождаемости. Основная идея документа – многодетность как традиционная ценность всех народов России. По данным ВЦИОМ, 65% семей желают стать многодетными и только 26% в действительности планируют иметь больше троих детей.

«Первый демографический пакет, когда ввели материнский капитал на рождение второго ребенка, дал рост рождаемости, который продолжался до 2011 года. Второй пакет – региональный маткапитал и земельные участки – дал еще больший результат. Благодаря ему страна получила более 2,5 младенца на женщину как дополнительное рождение», – подчеркнул Рыбальченко.

Также эксперт обратил внимание аудитории на опыт Сахалинской области. Благодаря грамотно принятым мерам поддержки регион начал расти быстрыми темпами, установив мировой рекорд среди европейских стран. При этом регион израсходовал 2,7% ВВП, что по мировым меркам немного. Одна из самых мощных мер, которую приняла Сахалинская область, – социальные выплаты на жилье, а также обеспечение бесплатным жильем семей с пятью, а затем с четырьмя детьми. По мнению Рыбальченко, сахалинский опыт показывает, что семьи хотят стать многодетными, если они видят реальные возможности, то планируют много детей.

О том, как показатели рождаемости реагируют на государственные меры, рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

«После ковидных лет сегодня наконец восстановился порог смертности. Естественная убыль населения уменьшилась почти на 400 тысяч человек. Прирост населения зафиксирован только в 12 регионах страны. Если посмотреть на эти регионы, то можно отметить в них сильное влияние религиозного фактора, а также верность традициям и семейному укладу. Однако в центральных регионах, несмотря колоссальный рост всех мер поддержки семей на федеральном и региональном уровне, рождаемость продолжает снижаться. Мы входим в период, когда число женщин фертильного возраста сокращается. Роста демографической базы не будет, поэтому нужно разрабатывать меры, которые помогут рождению детей в семьях, где дети уже есть», – сказала она.

По мнению замминистра, одним из сдерживающих факторов рождения детей является угроза бедности для семьи. В связи с этим нужно обратить внимание на работающих женщин, особенно живущих в крупных городах, где государственная материальная поддержка не слишком значима для принятия решения о рождении ребенка. Так, важно продумать инструменты по уходу за детьми, которые помогут женщинам своевременно выйти на работу.

В целом эксперты единодушно пришли к выводу, что именно многодетная российская семья должна стать нормой и ключевой ценностью в обществе.

Однако рассматривать результаты только одной меры для достижения этого состояния в обществе неправильно. Для улучшения демографии нужно четко понимать всю совокупность факторов, влияющих на решение и желание населения заводить много детей. На это обратил внимание аудитории председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Другая тема, которую подняли эксперты, – влияние на общество идей, подрывающих национальные ценности. О работе против пропаганды ЛГБТ и других гендерных течений рассказал заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов.