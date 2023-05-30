Эксперт: Запретом в России на съемку полетов беспилотников могут воспользоваться украинские спецслужбы

Политолог Данилин назвал слабые стороны предложения об уголовной ответственности для снимающих полеты дронов

Законодательные инициативы должны соответствовать не только политическому моменту, но и конституционным положениям российского законодательства, надо как-то поумерить запретительный раж, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за съемку полетов беспилотников.

«Пока в России не введено военное положение, говорить о репрессивных действиях в отношении рядовых граждан было бы неверно. Это касается и попыток некоторых представителей правоохранительных органов задерживать людей за «жовто-блакитную» одежду. Надо как-то поумерить запретительный раж. Другое дело, когда человек несет флаг со свастикой или с украинской символикой какой-нибудь нацистской организации», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

Политолог отметил, что законопроекты с предложением ввести ответственность за съемку полетов украинских беспилотников должны пройти проверку не только в правовом управлении Госдумы, но и правительства и администрации президента.

«Иногда хочется, чтобы на законопроекте стояло сразу три визы, а также согласие от Общественной палаты – по крайней мере на резонансных проектах, вызывающих в обществе широкий отклик. Законодательные инициативы должны соответствовать не только политическому моменту, но и имеющимся конституционным положениям российского законодательства», – считает собеседник.

По оценке Данилина, российские спецслужбы отреагировали максимально быстро на налет украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. По его словам, публикация видеоматериалов об ударах никак не повлияла на скорость и эффективность реакции властей. «Сразу после произошедшего на местах оказались представители федеральных и региональных органов власти», – отметил эксперт.

Однако запретом на публикацию подобных материалов в Сети могут воспользоваться украинские спецслужбы, которые занимаются распространением фейков и организацией информационных диверсий, включая атаки «горячих линий» ложными сообщениями о минировании различных объектов.

«При отсутствии фактуры структуры противника будут забрасывать нас фейками. Поэтому я не вижу большого преимущества в случае принятия закона об уголовной ответственности для снимающих полеты дронов... Мне кажется, что фотографировать места так называемых прилетов не совсем правильно, а вот сажать за это – совсем неправильно», – поясняет эксперт.

Ранее во вторник в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за съемку полетов беспилотников. Как заявил Telegram-каналу Shot член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, соответствующие законы будут инициированы и приняты. «Первое, что надо делать, – сообщить по номеру 112, что видели беспилотник. Район такой-то, точка такая-то. Это оптимальный вариант для того, что есть», – сказал депутат.

Утром во вторник Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. По официальным данным, в Москве были повреждены три жилых дома. По словам президента России Владимира Путина, Киев решил запугивать россиян путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности.