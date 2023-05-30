Россия решила закрыть отделения генконсульства Финляндии в Петербурге и Мурманске

Россия решила отозвать разрешение на работу отделений генконсульства Финляндии в Петербурге и Мурманске

С 1 июля Россия отзывает согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства Финляндии в Петербурге, сообщили в МИД России.

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря во вторник вызван в МИД России, где ему сообщили о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в Лаппеенранте, передает ТАСС.

В российском ведомстве сообщили, что Москва сокращает с Финляндией взаимное консульское присутствие из-за конфронтационного курса в отношении России.

Ранее Россия закрыла консульство в Гетеборге и в Санкт-Петербурге, выслав пятерых шведских дипломатов.