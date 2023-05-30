Водитель BMW сбил пешеходов на тротуаре в Мытищах

В Московской области водитель BMW сбил трех прохожих на тротуаре, они пропали в больницу, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

ДТП произошло в 10.00 на Олимпийском проспекте в Мытищах, сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Водитель BMW по неустановленной причине выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов, их госпитализировали. На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Между тем в региональном Минздраве сообщили, что в ходе аварии пострадали четыре человека, их доставили в Мытищинскую больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести.

В феврале в Подмосковье водитель сбил двух несовершеннолетних, один ребенок погиб.