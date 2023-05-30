Россияне рассказали об отношении к редевелопменту старых объектов недвижимости

Опрос Центра СИТИ НИУ ВШЭ: Россияне позитивно относятся к редевелопменту старых объектов недвижимости

Жители российских городов положительно относятся к проектам редевелопмента старых, не работающих объектов недвижимости, для того чтобы использовать их с другой целью – жилой, культурной, развлекательной, следует из опроса Центра СИТИ (социальных исследований и технологических инноваций) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

В целом россияне довольно позитивно воспринимают и новостройки, и проекты редевелопмента старых зданий, реализованные в их городах за последние несколько лет. В населенных пунктах, где за последние три-пять лет строились новые здания, 72% опрошенных заявили, что новые дома им скорее нравятся, 25% – скорее не нравятся, 3% затруднились ответить на этот вопрос, сообщается на сайте Центра СИТИ НИУ ВШЭ.



Среди тех, в чьих городах за последние три-пять лет проводилась реконструкция старых зданий, также 72% опрошенных дали позитивную оценку итоговому результату. Доля тех, кому результат реконструкции скорее не нравится, оказался еще ниже, чем в случае с новостройками, – только 11%. Еще 17% затруднились ответить.

При этом опрошенные предпочитают, чтобы в старых зданиях после реконструкции размещались не жилые помещения, а объекты социальной (учреждения образования, здравоохранения, культуры) или деловой инфраструктуры (офисные центры).

Отвечая на вопрос о том, готовы ли респонденты приобрести жилье в том или ином здании после редевелопмента, опрошенные демонстрировали разное отношение, в зависимости от прошлого назначения здания. Ряд объектов, которые традиционно ассоциируются с вредными условиями, вызывает более высокий уровень недоверия в качестве будущего объекта жилья: 81% опрошенных исключили для себя возможность приобрести жилье в здании бывшей электростанции, 14% допускают такой вариант и только 3% отметили, что хотели бы жить в таком доме; еще 2% затруднились ответить.

Другие типы старых зданий воспринимаются несколько лучше: например, здания предприятий легкой промышленности, бывшие больницы, склады и военные здания не готовы рассматривать в качестве объектов жилья 60–69% опрошенных, 21–30% допускают для себя приобретение жилья в таких зданиях после их перестройки и 2–6% хотели бы жить в таких домах.

Наиболее позитивно воспринимаются проекты редевелопмента под жилые помещения административных зданий: только 36% исключили для себя приобретение жилья в таком доме. Более половины (54%) допустили такой вариант, а еще 9% хотели бы жить в таком доме, поскольку это имеет дополнительную ценность для них. 1% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Опрос проведен Центром СИТИ (социальных исследований и технологических инноваций) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ 16–18 мая 2023 года по телефону среди 2,2 тыс. респондентов. Дополнительная подвыборка по Москве – 1 тыс. респондентов. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,1%.