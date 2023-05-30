СБУ организовала пыточные камеры в РОВД Херсона

Малькевич: СБУ организовала пыточные камеры как минимум в двух РОВД Херсона

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала пыточные камеры по меньшей мере в двух районных отделах внутренних дел (РОВД) в Херсоне, сообщил первый заместитель председателя комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

По его словам, камеры пыток были обнаружены как минимум в двух РОВД Херсона, но, вероятно, их существовало больше. Малькевич добавил, что они были созданы еще в прошлом году, а сейчас работают на полную мощность, передает ТАСС.

Подробной информации о том, сколько человек убиты и до сих пор содержатся в этих камерах, нет, но известно, что среди заключенных есть местные коммерсанты, а также родственники херсонцев, которые перебрались на левобережье Днепра, несмотря на то что многие из них находятся в плохих отношениях с уехавшими родственниками.

Малькевич заметил, что экономика жизни СБУ в Херсоне строится на вымогательстве: «Есть легкие формы, когда человека приглашают и объявляют сумму, за которую не будут возбуждать дело. А есть тяжелые, когда человека бросают в подвал и предлагают родственникам принести деньги», – добавил он. Если переводить в рубли, суммы могут начинаться от 100–300 тыс. и доходить до одного миллиона.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании экс-начальника вокзала города Херсона за сотрудничество с Россией.

До этого ГП Украины заявила о задержании в Херсоне местного предпринимателя за размещение билбордов с поддержкой России.

Напомним, в ноябре СБУ заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.