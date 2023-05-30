Цены на нефть снизились на ожиданиях новостей по госдолгу США

Мировые цены на нефть снизились на ожиданиях известий по госдолгу США

Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться: рынки оценивают ситуацию вокруг потолка госдолга США.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.52 снижается на 0,66%, достигая 76,59 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,47%, до 72,33 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что ситуация с переговорами по повышению потолка госдолга США на рынках остается одной из главных тем. Согласно сообщению Белого дома, президент США Джо Байден продолжает находиться в ежедневном контакте с лидерами конгресса по теме голосования по соглашению, которое призвано повысить потолок госдолга и избежать дефолта.

«Вопрос будет заключаться в том, что последует за этим, чтобы вызвать более устойчивое ралли», – приводит Bloomberg слова рыночного стратега IG Asia Pte Ип Цзюнь Жуна.