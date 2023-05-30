Байден пригрозил наказать Уганду за закон о борьбе с гомосексуализмом

Байден пригрозил ввести санкции против Уганды за закон о борьбе с гомосексуализмом

В связи с принятым в Уганде законом о противодействии гомосексуализму США могут ввести санкции и сократить сотрудничество с этой страной, заявил глава американского государства Джо Байден.

Байден обвинил Уганду в «отступлении от демократии». По его словам, это создает угрозу для «всех, кто живет в Уганде, включая сотрудников ведомств США» и американских партнеров, а также туристов и бизнесменов, передает ТАСС.

Совету нацбезопасности Белого дома поручено определить, каковы могут быть последствия для отношений двух стран. Байден сообщил, что Вашингтон может ввести санкции и запретить «въезд в США всем, кто связан с серьезными нарушениями прав человека или коррупцией».

По его мнению, принятие такого закона «недостойно народа Уганды» и угрожает ее экономическому росту. «Никто не должен жить в постоянном страхе за свою жизнь или подвергаться насилию и дискриминации. Это неправильно», – сказал он, добавив, что после начала рассмотрения закона «растет число сообщений о насилии и дискриминации».

Напомним, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени одобрил представленный парламентом новый проект закона о противодействии гомосексуализму. Закон предусматривает смертную казнь за однополые сексуальные акты при отягчающих обстоятельствах и 20 лет тюрьмы за пропаганду гомосексуализма. Гомосексуализм был и ранее запрещен в Уганде и карался пожизненным заключением. Позднее эту норму отменили. США уже аннулировали американскую визу спикера парламента Уганды Аниты Аннет Амонг.

В 2019 году сообщалось, что вопрос о правах гомосексуалистов способен усилить влияние Москвы в Африке. Тогда США отозвали своего посла в Замбии Даниэля Льюиса Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет.