В Кремле опровергли расширение числа участников переговоров по зерновой сделке

Расширение числа участников переговоров по зерновой сделке не рассматривается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос о возможном включении в переговорный процесс стран, которые заинтересованы в зерне из России, передает РИА «Новости».

При этом, говоря о перспективе продления зерновой сделки, Песков заявил, что пока есть «очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного».

Россия, в свою очередь, заинтересована в выполнении условий сделки и будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями. «А дальше не будем пока забегать вперед. Разумеется, Россия не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам», – сказал представитель Кремля.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры делегаций России, Турции и Украины по вопросу продления зерновой сделки намечены на 5 мая в Стамбуле.