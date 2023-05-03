Вынесен приговор участникам ОПГ «Покровские» по делу о мошенничестве

Вынесен приговор двум обвиняемым из организованной преступной группы «Покровские» по делу о покушении на мошенничество и растрате активов компании «Агрокомплекс Кущевский» в Краснодарском крае, сообщил источник в правоохранительных органах.

Краснооктябрьский и Центральный райсуды Волгограда вынесли приговоры Игорю Григоряну и Хусайну Хасанову по делу о покушении на приобретение права на активы и другое имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» мошенническим путем, сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, подозреваемые действовали в составе ОПГ «Покровские». Хасанову назначили четыре года и шесть месяцев лишения свободы условно, Григоряну – четыре года и три месяца лишения свободы условно.

Хасанов, по данным источника, был конкурсным управляющим ЗАО «Маяк», Григорян – конкурсным управляющим ООО «Агрокомплекс Кущевский». Их действия квалифицировали по статьям о покушении на мошенничество и растрату.

Дела рассматривались в другом регионе, им изменили территориальную подсудность. Подозреваемые признали вину и передали следствию ранее неизвестные факты о преступной деятельности бенефициаров концерна «Покровский».

Другой источник сообщал, что в отношении концерна и связанных с ним лиц возбудили 16 уголовных дел, включая статью о создании преступного сообщества, вымогательство и выкуп. Часть дел передали в суд Москвы.

Концерн «Покровский», по открытым данным», включает более 35 предприятий в пяти отраслях, включая агробизнес и недвижимость.