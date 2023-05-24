Врезавшийся в ограждения у Белого дома признался в намерении убить президента США

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24 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Где Украина спрячет от России истребители F-16

REUTERS
США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...

Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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  • И тем, и другим в равной степени

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
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    Лукашенко раскрыл название своей болезни В США раскритиковали тактику Зеленского по удержанию Артемовска Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем В США указали на проблемы в связи с поставками Украине F-16
    Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области Российский офицер сравнил жестокость ВСУ в Артемовске и Мариуполе Во Франции назвали «неожиданного» союзника России в борьбе с США Администрацию Зеленского уличили в переделе бизнеса на Украине

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    Врезавшийся в ограждения у Белого дома признался в намерении убить президента США

    NBC: Врезавшийся в ограждения у Белого дома признался в намерении убить президента США

    24 мая 2023, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Водитель грузового фургона, который въехал в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался, что намеревался «убить президента США и захватить власть», сообщила компания NBC со ссылкой на документы суда.

    По данным NBC, Саи Варшит Кандула, 19-летний житель штата Миссури, полгода планировал нападение. Целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть». На вопрос о том, как именно он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что планировал «убить президента и нанести вред всем, кто встанет на пути», передает ТАСС.

    Полиция обвинила Кандулу в намерении убить президента, вице-президента США и членов их семей, а также в нападении с применением опасного орудия. Кроме того ему вменяется причинение ущерба федеральной собственности, безрассудное вождение и незаконное проникновение на охраняемую территорию.

    По данным Секретной службы США, в понедельник вечером водитель автофургона протаранил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал. Как передавало Кугеукы, в автомобиле, протаранившем ограждения, был обнаружен нацистский флаг.

    Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ
    Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности
    		   
    23 мая 2023, 12:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область.

    «Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

    «Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник.

    Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он.

    «Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт.

    Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.

    Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.

    Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

    Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.

    Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.

    Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.

    Коментарии (91)
    Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
    		   
    23 мая 2023, 17:02
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.

    Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.

    Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.

    Коментарии (50)
    Либералы решили, что Соболь сошла с ума
    Поведение Любови Соболь вызвало беспокойство в рядах радикальной оппозиции
    		   
    23 мая 2023, 21:38
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Либеральная общественность удивилась постам бывшего юриста ФБК* (признан в России экстремистской организацией) Любови Соболь (иноагент) в Twitter – она призвала российских миллиардеров «отдать долг Родине» и назвала иноагента Максима Каца главным выгодополучателем от конфликта на Украине.

    Соболь в своем Twitter обратилась к читающим ее представителям российского бизнеса признать, что «у них всех члены маленькие». После этого она напрямую обратилась к миллиардерам прекратить «ложиться под Китай» и реструктуризировать активы, и «отдать долг Родине».

    В другом посте она написала, что Максим Кац – «главный выгодополучатель войны в России». Кац в ответ предложил ей съездить в отпуск, отдохнуть от работы и восстановиться. На это Соболь ответила, что «отпуски не люблю».

    Удивленные подписчики, задали ей вопрос: «У вас аккаунт увели или вы слетели с катушек?». «Ничего не буду отрицать», – ответила на это Соболь, добавив, что «только начала».

    Директор ФБК* Иван Жданов (иноагент) признался, что обеспокоен публикациями бывшей сотрудницы фонда, пытается понять, что происходит и как ей помочь. «Каждый из нас находится под невероятным давлением уже много лет. И бывают моменты, когда выдерживать такое давление сложно. Люба всегда с этим достойно справлялась, и мы уверены, справится и сейчас», – написал он, комментируя ситуацию.

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (иноагент) в своем Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской) также заявил, что переживает насчет состояния оппозиционерки, хотя отметил, что часто бывает с ней не согласен. По его мнению, у Соболь «были задатки» политика, а не политтехнолога или «истеричного популиста». «Надеюсь, что все у нее образуется», – заключил он.

    Однако Соболь продолжила делать странные публикации и призвала отписаться тех, кому они не нравятся:  «Кстати эту неделю, если что, астрологи объявили неделей моего публичного бомбления и саморефлексии. Это не разовая акция. Отписывайтесь, я предупредила». «Ну или пристегивайте ремни, что уж», – добавила она.

    «Да, похоже, она сошла с ума. Без шуток», – написал пользователь Alexander Landa.

    Ранее неоднозначную реакцию либералов вызвал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (иноагент) своим интервью журналисту Юрию Дудю (иноагент). Его обвинили в попытке оболгать представителей российской радикальной оппозиции.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (33)
    Минобороны сообщило об уничтожении в Белгородской области более 70 украинских террористов
    		   
    23 мая 2023, 14:17
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    В ходе КТО в Белгородской области украинские нацформирования были заблокированы и разгромлены, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве подчеркнули, что после поражения в Артемовске киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения.

    После интенсивных артобстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области подразделение украинского нацформирования вторглось на российскую территорию, указывается в Telegram-канале Минобороны.

    «В ходе КТО ударами авиации и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы, а затем разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, и уже там продолжалось нанесение огневого поражения по ним до полной ликвидации», – сказано в сообщении.

    Всего было уничтожено более 70 украинских террористов.

    Накануне на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, при атаке диверсантов пострадали восемь человек.

    Коментарии (101)
    Лукашенко раскрыл название своей болезни
    Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
    		   
    23 мая 2023, 21:53
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.

    Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.

    Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».

    «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.

    Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.

    Коментарии (9)
    Путин: До создания УССР никакой Украины не было
    		   
    23 мая 2023, 19:12
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

    Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

    «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

    Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

    «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

    Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

    «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

    Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

    Коментарии (147)
    Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
    Мать актера Кирилла Канахина узнала сына на видео с диверсантами в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 15:22
    Фото: Скриншот из видео/@Zonov

    Молодой человек в камуфляже на видео, которое предположительно записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила его мать Валентина Павловна.

    «Да, вроде похож», – сказала Валентина Павловна в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына, добавив, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта, передает РИА «Новости».

    Мужчина, присутствовавший при разговоре в квартире, представился помощником Валентины Павловны и заявил агентству, что связи с Канахиным нет.

    Ранее МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте.

    Напомним, МВД России также объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.

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    Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области

    23 мая 2023, 21:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин лично принимал участие в операции против украинских боевиков в Белгородской области. В Сети опубликовали ночное фото генерала в полевой форме рядом с трофейной техникой.

    Как утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad, генерал-полковник Лапин лично командовал уничтожением украинских террористов в Белгородской области.

    В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию генерала в полевой форме, бронежилете и каске, стоящего рядом подбитым бронированным военным автомобилем украинской ДРГ.

    Лапин лично руководил операцией по зачистке Грайворонского округа и окрестностей от украинских диверсантов, сообщил и Telegram-канал «Старше Эдды». Автор публикации предположил, что для нейтрализации ДРГ использовались воинские части Западного военного округа.

    Напомним, в понедельник в Белгородскую область прошла украинская ДРГ, вводился режим КТО, его отменили уже на следующий день. По данным Минобороны, в результате операции было уничтожено до 70 украинских боевиков.

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    Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России
    Глава разведслужбы Германии Каль: Нет ни одного признака военного ослабления России

    23 мая 2023, 10:23

    Текст: Алина Власенко

    Россия не проявляет признаков военного ослабления и все еще может вести боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль.

    По его словам, нет ни единого признака слабости Российской армии или того, что военная деятельность России «может свернуться». Каль отметил, что Москва способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, пишет Die Welt.

    По мнению главы разведслужбы Германии, если Запад «не очень организованно поддержит Украину», то выбранная российским руководством «стратегия … может возобладать», пишет «Коммерсант».

    Тем временем в ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений. Однако президент США Джо Байден заявил, что гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет.

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    Артист балета Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина
    		   
    23 мая 2023, 17:28
    Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему поддерживать президента России Владимира Путина.

    Он рассказал, что родился в Херсоне и имеет украинский герб на руке в виде татуировки. «И мне никто никогда ничего плохого не говорил в России», – сказал он журналистам в Кремле после церемонии вручения госнаград, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

    Также артист добавил, что у него есть три татуировки с изображением президента России Владимира Путина. Одна из них в районе груди, а две находятся на левом и правом плечах.


    Ранее сообщалось, что Полунин присутствовал на церемонии вручения госнаград в Кремле во вторник. Напомним, в марте Полунин стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства.

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    Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 15:37
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны.

    В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT.

    В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

    Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов.

    Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

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    Камерун отказался играть с Россией

    23 мая 2023, 14:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с Россией, который должен был состояться в июне, сообщили СМИ.

    Правительство африканской страны запретило своей команде играть против россиян, передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее планировалось, что матч Россия – Камерун состоится 15 июня, он должен был пройти на стадионе «Лужники».

    Ранее президент организации Александр Дюков заявил, что РФС в качестве спарринг-партнеров для товарищеских матчей с национальной командой рассматривает варианты со сборными из Азии, Африки и Латинской Америки.

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    Дерипаска предсказал крах 250 американских банков
    		  
    23 мая 2023, 18:48
    Фото: Алина Ковригина/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что около 250 региональных банков США не смогут пережить кризис.

    По его словам, первые пять «уже загнулись», написал Дерипаска в Telegram-канале.

    Он добавил, что прогнозы аналитиков США о китайском экономическом кризисе из-за скрытых региональных долгов можно будет увидеть, но только «на американской земле».

    «Драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе – это одна из прелюдий», – отметил он.

    Ранее Минфин США предупредил Конгресс, что дефолт в стране может наступить уже 1 июня.

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    Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
    Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
    		   
    24 мая 2023, 04:59
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.

    Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.

    По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.

    Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.

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    Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 19:59
    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области.

    На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда».

    На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска).

    Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков.

    Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

    А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили.

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