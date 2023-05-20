Лавров заявил о начале практической дедолларизации мировой экономики

Мировая дедолларизация уже началась и на практике, и в концептуальных выступлениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Как указал Лавров, дедолларизация началась, и на практике, и в концептуальных выступлениях. По его словам, в рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности Нового банка развития от злоупотреблений сохраняющейся пока еще ролью доллара. Кроме того, он отметил, что многие другие инициативы в этом направлении также выдвигаются, а у России немало союзников и единомышленников, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, Россия видит, с каким ожесточением Запад посылает своих эмиссаров в другие страны, требуя от них без стеснения прекратить если не любые торгово-экономические и инвестиционные связи с РФ, то большинство из них. Он уточнил, что передают списки с поименным названием товаров, которые должны быть запрещены к экспорту в РФ. Лавров рассказал об американце, британце и представителе Евросоюза, которые ездили по странам Центральной Азии.

Он подчеркнул, что Запад умеет играть на сложностях, которые сам и создает для других стран. По его словам, прежде всего американцы, рубят сук, на котором сидят, включая и роль Международного валютного фонда, и Всемирного Банка, и роль доллара в мировой экономике.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика откажется от доллара США в экономических операциях.