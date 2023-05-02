«Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов

Более тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» пришли к украинскому посольству с портретами погибших в Одесском доме профсоюзов, они возложили цветы и выложили из зажженных свечей слово «Помним».

«Ежегодно мы проводим акцию «Одесса. Помним», чтобы почтить память невинно убитых нацистами людей, настоящих героев в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Произошедшее в Одессе девять лет назад – страшная трагедия. Каждый, кто виновен в ней, должен быть наказан по всей строгости закона. Помним Одессу, помним Донбасс!» – сказал председатель МГЕР Антон Демидов, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Напомним, 2 мая 2023 года исполнилось девять лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным, в тот день погибли 48 человек. Из них в Доме профсоюзов были убиты или сгорели заживо 42 человека.