|
|
В Германии рассказали об угрозах танкам Leopard на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
ВС России могут несколькими способами уничтожить немецкие танки Leopard, переданные Украине, пишет газета Bild.
Автор публикации Бьорн Стритцел заявил, что Россия имеет минимум три опасные системы вооружений, которые могут стать угрозой технике: противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танки, передает РИА «Новости».
Отмечается, что самые современные модели специально разрабатывались для танков Leopard 2, пробивная мощность таких ракет составляет более одного метра броневой стали.
Также против танков Leopard могут использоваться противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Опасность представляют и российские танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ.
Ранее в Минобороны Германии заявили, что с середины 2023 года Киев начнет получать дополнительные танки Leopard 1, всего планируется передать 80 танков.
Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара
|
|
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.
Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».
Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.
Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
Американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США в скором времени поставят новые вооружения Киеву, заявил Кирби, передает ТАСС.
Для наступления, которое киевский режим планирует на весну, Вашингтон передал «почти все», что запрашивала украинская сторона, заключил он.
Напомним, в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинская армия на «финишной прямой» перед контрнаступлением.
Рогов объяснил значение удара по Павлограду
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов объяснил значение удара ВС России по Павлограду
ВСУ накануне завершили переброску бригад на Запорожское направление, часть из них пополнялась в Павлограде. Кроме того, в городе находится химзавод, где производились взрывчатые вещества для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в Павлограде располагались основные базы и резервы для наступления на Запорожском направлении. Также тут размещается крайне важный, по его словам, завод – Павлоградский химический, – по которому, по всей видимости, пришелся один из ударов. Он подчеркнул, что «заново отладить производство в Павлограде или перевезти его в другой город можно, но для этого нужны значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева больше нет».
Напомним, в понедельник Минобороны сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате была нарушена работа осуществлявших выпуск боеприпасов предприятий.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ.
Военкор Коц опроверг сообщения украинских блогеров о ситуации под Гуляй Полем
|
|
Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слухи, муссируемые в украинских блогах, о том, что вооруженные силы Украины якобы «пробили» российскую оборону под Гуляй Полем Запорожской области.
Коц в своем Telegram-канале сообщил, что проехал деревни Новоселовка, Степановка и Марфополь «до самого переднего края, с которого открывается вид на дачи Гуляй Поля». Военкор, опровергая сообщения украинских СМИ, подчеркнул, что ВСУ ничего не удалось «отжать» на этом направлении, но отметил, что противник «постепенно наглеет».
Напомним, накануне вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область), которые ВСУ копили для наступления на Запорожском направлении. Сообщалось, что в результате удара и потери складов с боеприпасами и топливом в Павлограде три бригады вооруженных сил Украины не смогут перейти к активным боевым действиям.
Российский ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Командир российского взвода ПТРК с позывным «Старый» рассказал об уничтожении украинских танков
Получив информацию о возможности танкового прорыва со стороны вооруженных сил Украины, российский расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» поразил два украинских танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый»
«Старый» рассказал, что «Штурм-С» принял участие в «реальных боевых действиях», передает РИА «Новости».
«Мы знали о том, что возможна вероятность прорыва танков», – сказал он.
Танки, которые были поражены с первого выстрела, «больше уже в бой вступить не смогли», сказал «Старый».
Накануне сообщалось, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки.
Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».
У ВСУ при отступлении в Артемовске не получилось подорвать многоэтажку
Отступающим в Артемовске подразделениям ВСУ не удалось провести подрыв очередной многоэтажки
В Артемовске (Бахмуте) вооруженные силы Украины, отступая, продолжают подрывать превращенные ими в «крепости» многоэтажки, но очередная попытка подрыва закончилась неудачей, сообщают военкоры.
ВСУ заложили взрывчатку в подвале дома № 113 по улице Юбилейной на самой западной окраине города. Уточняется, что дальше идут «лишь несколько домов частного сектора и поле», сообщают «Военкоры Русской весны».
«Попытка противника осуществить очередной контролируемый подрыв многоэтажки в Бахмуте окончилась неудачей – то ли не хватило взрывчатки, то ли уже времени на ее установку», – сообщает «Военный Осведомитель».
Напомним, украинские войска публиковали видеозаписи, на которых сами подрывают другие здания в городе, в том числе те, в разрушении которых Украина и Запад обвиняли Россию. В частности, ВСУ взорвали девятиэтажку, Дом культуры и дом с муралом «Счастливой семьи».
В ЛНР сообщили об удвоении потерь ВСУ на ряде направлений
Марочко: Потери ВСУ на отдельных направлениях за минувшую неделю удвоились
Потери личного состава и военной техники у вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю выросли двукратно на отдельных участках фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что речь идет о сравнении потерь ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях с показателями предыдущей недели, передает ТАСС.
Так, потери в личном составе возросли почти на 1 тыс. украинских боевиков и наемников (до 4 тыс.), в автомобильной технике – с 53 до 102, гаубиц Д-20 – с семи до 11, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – с четырех до семи, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 – с двух до четырех, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
В Венгрии потребовали от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от беженцев с Украины, совершивших нападение на двух местных девушек, в том числе несовершеннолетнюю, вернуться в свою страну.
Дьюрича заявил, что приезжие с Украины изнасиловали двух девушек, одной 22 года, другой 16 лет. Соответствующие жалобы, по его словам, поступили из местного общежития, пишет RT со ссылкой на издание Index.hu.
Градоначальник заявил, что отказывается мириться с неспособностью украинцев «нормально себя вести» и не желает терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.
На видео, которое опубликовал мэр, он пришел в общежитие и потребовал от беженцев уехать домой.
Ранее французские СМИ писали, что в странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины, с территории которой нелегально поступает оружие и наркотики.
Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ
Российское Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ ивановскими десантниками
|
|
Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны штурм и зачистка ивановскими десантниками взводного опорного пункта вооруженных сил Украины.
Как сообщает Минобороны в Telegram, опорный пункт выявили расчеты БПЛА ВДВ. После этого украинским подразделениям нанесли огневое поражение, по вскрытым огневым точкам ВСУ вели огонь «из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов». Затем были проведены штурм опорного пункта, его захват и зачистка. Украинские военные отступили, «бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых». Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении поражены около 170 целей ВСУ, из них 120 огневых поражений нанесли по районам сосредоточения противника. Авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат. На торском участке и в районе Серебрянского лесничества артиллерия и авиация нанесли удары по позициям украинской армии, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-бахмутском направлении. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ у Константиновки, а на Авдеевском направлении уничтожены огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
ВСУ начали отступление в руины частного сектора в Марьинке
Военкоры: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Российские войска заняли основную часть города Марьинки, украинские формирования отступают в руины частного сектора.
Российская армия ведет активные наступательные действия по нескольким направлениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Марьинка является одним из населенных пунктов, откуда ведутся обстрелы ВСУ по Донецку. Освобождение Марьинки даст российским силам возможность развить наступление на Курахово и Красногоровку, чтобы полностью окружить Авдеевку, поясняет «РГ».
В конце апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются.
На Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта
Живущим на вошедших в состав России территориям украинским гражданам не следует брать российские паспорта, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Верещук порекомендовала украинцам на вошедших в состав России территориях «российские паспорта не брать», передает «Газета.Ru».
Вместе с тем до этого уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским гражданам на освобожденных Россией территориях стоит брать российские паспорта.
Дуда заявил о намерении Польши требовать «репараций» от России
Президент Дуда заявил, что Польша будет требовать репараций не только от Германии, но и от России
|
|
Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России, считает президент Польши Анджей Дуда.
Дуда в интервью Wprost заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы, пишет Telegram-канал RT.
Президент Польши добавил, что если кто-то считает, что Польша разжигает данный вопрос чрезмерно, «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939 году начали этот конфликт».
В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны, пишет РБК.
Пшидач заявил, что соответствующий диалог с Берлином можно начать, однако Россия, по его словам, «это другая цивилизация». Он отметил, что после успеха с Германией в этом вопросе Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с «другим угнетателем».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.
Развожаев заявил об отражении ПВО и флотом атаки беспилотников на Севастополь
Флот и противовоздушная оборона совместно отражают атаку беспилотников, пытающихся напасть на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Флот и ПВО на внешнем рейде отражают атаку, сбит один беспилотник, все службы города находятся в готовности, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что беспилотник сбили силами ПВО. Он также попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам.
В конце апреля в Севастополе начал гореть резервуар с топливом. Развожаев сообщил, что до нефтебазы смог долететь один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.
Украинская певица Тина Кароль удалила «снятый россиянами» клип
|
|
Украинская певица Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) сообщила, что удалила свой новый клип «Honey/Мед» со всех интернет-площадок, поскольку узнала, что в его создании принимали участие российские граждане.
Кароль в видеообращении в своем Telegram-канале сообщила, что не знала о российском гражданстве отдельных членов команды. Она заявила, что с 2014 года считает этот вопрос принципиальным.
Российские блогеры и журналисты раскритиковали заявление Кароль.
«В следующий раз, видимо, будет спрашивать аусвайс и мерить череп. А ведь Тина наверняка обогревается российским газом», – пишет Telegram-канал «Небожена».
Журналист Максим Кононенко в свою очередь привел факт о том, где родилась «украинская» певица. «Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Григорьевна Либерман, род. 25 января 1985, Оротукан, Ягоднинский район, Магаданская область, РСФСР, СССР)», – написал он.
В октябре Кароль заявила, что не будет больше исполнять русскоязычные песни, даже если это были хиты.