«Бессмертный полк» решили провести в школах России

Учебный день 4 мая во всех школах страны начнется с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Подробно о событиях 1941–1945 годов учащиеся, педагоги и родители будут говорить также на внеурочных занятиях «Разговоры о важном». На этот раз праздничные мероприятия в школах впервые пройдут в формате «Бессмертного полка».

«Сегодня отечественная система образования дает школьникам максимум пространства и возможностей, чтобы внести свой вклад, сохранить и приумножить историческое наследие нашей страны. «Бессмертный полк» – настоящий символ единения жителей страны, который наглядно показывает прочную связь поколений и не позволит забыть подвиг нашего народа. Убежден, в этом году «Бессмертный полк» вновь зажжет сотни тысяч детских сердец трепетным огнем, и к акции присоединятся участники со всех уголков России», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

С инициативой проведения «Бессмертного полка» для российских школьников на форуме «Новая философия воспитания» в апреле 2023 года выступила советник директора по воспитанию МБОУ «Лицей № 51» Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина. Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге советского солдата в Великой Отечественной войне.

«За время существования «Бессмертный полк» стал таким же символом Дня Победы, как Минута молчания и песня «Катюша». В этом году 9 мая у нас не будет традиционного шествия «Бессмертного полка», но мы должны сохранить память о всех тех, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу», – сказала она.

«Предлагаю, чтобы накануне 9 мая все российские школьники, учителя и родители принесли фотографии родных, сражавшихся за Родину, поделились семейными историями, вспомнили о твердых характерах и нелегких судьбах людей военного времени. Так дети на достойных примерах смогут проникнуться идеями любви к Родине, самоотверженности, гражданской ответственности. Надеюсь, коллеги не только поддержат мое предложение, но и достойно реализуют его на практике», – добавила Бирюлина.

Советники по воспитанию поддержали инициативу. Поэтому, несмотря на то что в целях безопасности «Бессмертный полк» в этом году не выйдет на улицы городов и поселков, российские школьники все же смогут почувствовать себя частью грандиозного патриотического проекта. В рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» во всех российских школах состоятся торжественные линейки: учащиеся поднимут над шеренгами портреты своих героических предков и смогут почтить их память Минутой молчания, которая будет объявлена на торжественной линейке.

Позднее в классах прозвучат реальные истории подвигов, стихи военной поры и песни Великой Победы. Вместе с советниками директоров по воспитанию и педагогами дети посетят школьные музеи, где познакомятся с историческими артефактами и узнают о масштабах вклада, который в дело борьбы с фашизмом внесли их земляки. Еще одним моментом праздничных мероприятий станет просмотр видеообращений ветеранов войны к детям третьего тысячелетия.