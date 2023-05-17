Шольц анонсировал «прагматичные меры» по предотвращению обхода санкций против России

Шольц призвал к прагматичным мерам для предотвращения обхода антироссийских санкций

Германское правительство собирается принять прагматичные меры с целью предотвращения попыток обхода антироссийских санкций, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Шольц при этом выразил надежду, что соглашение будет достигнуто «без серьезных системных изменений», передает ТАСС.

Reuters при этом отмечает, что планы властей Германии могут помочь смягчить призывы Вашингтона, выступающего за более широкий запрет на экспорт.

Канцлер Германии заявил также, что для использования замороженных российских активов с целью помочь в восстановлении Украины «не существует много правовых вариантов».

Он добавил, что замороженный конфликт не может быть решением украинского кризиса.

Ранее знаменитый американский инвестор Джим Роджерс заявил, что рестрикции западных стран не произведут серьезного эффекта на спрос российской нефти, топливо будет продаваться в обход существующих ограничений.