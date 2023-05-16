В США заявили, что нефть из России продолжит находить спрос в мире даже при «ценовом потолке»

Американский инвестор Роджерс заявил, что нефть из России продолжит находить спрос в мире даже при «ценовом потолке»

Рестрикции западных стран не произведут серьезного эффекта на спрос российской нефти, топливо будет продаваться в обход существующих ограничений, заявил знаменитый американский инвестор Джим Роджерс.

По его словам, многие продают российскую нефть на черном рынке, нарушители санкций есть всегда, более того, есть те, кому Россия продает много нефти, передает РИА «Новости».

Также Роджерс допустил, что Европа готова полностью отказаться от поставок российской нефти.

«Вы помните господ Хрущева, Сталина, Брежнева – все эти люди не продавали нефть европейцам. Если все снова станет ужасно, в мире снова наступит такой период. Это может случиться, но Россия продаст свою нефть, кто-то ее купит», – сказал он.

Касательно вопроса о передаче замороженных в странах Запада российских активов, инвестор заявил, что средства могут быть использованы в интересах Украины.

«Не думаю, что это будет широко распространено, потому что стран, поддерживающих позицию США, очень мало. Думаю, 30 или 35 стран», – подчеркнул он.

По мнению Роджерса, будет слишком много тех, кто пожелает обойти санкции и связанные с ними проблемы, а это в свою очередь превратится в огромную проблему.

Ранее прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года показал, что Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление.