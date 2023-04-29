Шойгу сообщил о проведении в России в 2024 году первых игр среди кадет

Россия в 2024 году примет первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций Минобороны стран, входящих в CISM, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с главой организации полковником Ролимом Гомесом.

В августе 2023 года в Москве под эгидой Совета пройдет первый международный турнир по регби-7, а в 2024 году планирует провести чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе. Также пройдут Всемирные игры среди кадет из нескольких стран, передает РИА «Новости».

Как заявил министр, военный спорт показывает способность военных не только сражаться на поле боя, но и возможность мирно соревноваться.

Шойгу в ходе встречи с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом отметил важность аполитичности совета. Гомес возглавил организацию в четверг по итогам голосования, которое прошло в Москве в рамках 78-й генеральной ассамблеи организации. Шойгу поздравил Гомеса с избранием на пост президента CISM.