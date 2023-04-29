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Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
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Актер театра и кино, телеведущий Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Иван Колесников.
По его словам, это случилось в субботу ночью, время и место прощания еще не определены, передает ТАСС.
Сергей Колесников – российский актер театра и кино заслуженный артист России. Родился 4 января 1955 года. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова) и был принят в труппу Московского Художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца («Жизнь Галилея»).
Бывший американский офицер озвучил потери изначального состава ВСУ
Бывший офицер КМП США Риттер заявил о потерях 80% ВСУ от их изначального состава
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Украина уже не сможет восполнить потери среди военных, поскольку потеряно 80% украинских бойцов от изначального состава, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале. По его словам, сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены, передает РИА «Новости».
Как указал офицер в отставке, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.
Риттер добавил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону, а украинский лидер Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, но Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах.
В понедельник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших.
ВКС России нанесли групповой ракетный удар по резервам ВСУ
В ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты.
По словам официального представителя российского военного ведомства, выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено, сообщается в Telegram-канале МО РФ.
Военкоры ранее в пятницу сообщили, что Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.
Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского уничтожен под Кременной
Украинский журналист Александр Бондаренко, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен под Кременной в ЛНР, сообщили военкоры.
Под городом Кременная в Луганской народной Республике (ЛНР) ликвидирован украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды ВСУ, пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Александр Бондаренко в 2007-2011 годах работал в украинской редакции БиБиСи, а летом 2021 года его обсуждали как потенциального кандидата в пресс-секретари Зеленского.
Ранее сообщалось, что нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации.
Зеленский допустил передачу Днепра и Запорожья под контроль ВСУ
Президент Украины Зеленский разрешил военнослужащим возглавлять Днепропетровскую область и Запорожье
На руководящие посты в администрациях Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации» могут быть назначены военнослужащие, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
Согласно указу Зеленского, в период действия на Украине военного положения должности главы Днепропетровской областной госадминистрации, а также главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы подконтрольной Киеву так называемой Запорожской областной госадминистрации могут быть замещены военнослужащими, передает РИА «Новости».
В прошлый вторник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что больницы Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военными.
Bild: Германия готовит боевых байдарочников ВСУ для форсирования Днепра
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Киев намерен использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования реки Днепр, сообщили немецкие СМИ.
Bild со ссылкой на источник пишет, что Украина с января 2023 года закупает специальную технику и привлекает экспертов для форсирования Днепра.
Один из немецких инструкторов рассказал, что обучил около 40 украинских военных. В распоряжение Bild попали фотографии из тренировочного лагеря на востоке Украины, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.
Киевский режим считает, что байдарки являются самым подходящим средством для форсирования Днепра, поскольку они бесшумные, имеют малые габариты, и их трудно заметить ночью. Кроме того, на борт каждой байдарки наносят специальное покрытие для того, чтобы их нельзя было обнаружить прибором ночного видения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра.
США начали размещать на Украине датчики ядерных взрывов
NYT: США развернули на Украине датчики для обнаружения радиационной активности
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США устанавливают сенсоры на территории Украины, способные фиксировать радиационную активность, определять место, силу и последствия ядерного взрыва, сообщила газета The New York Times.
Издание со ссылкой на группу экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США пишет, что устанавливают сенсоры по всей Украине, передает РИА «Новости».
В США считают, что датчики помогут определить ответственную за возможный ядерный взрыв сторону, если оружие будет доставлено с помощью ракеты. Эксперты американского ведомства отметили, что в случае ядерной катастрофы на Украине анализ ученых доставят правительству США и центрам принятия решений на Украине для защиты здоровья и безопасности общественности.
Как напоминает газета, в ходе состоявшихся на текущей неделе в сенате слушаний руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго Джилл Хруби упомянула, что США развернули на Украине сеть датчиков для обнаружения радиационной активности.
Ранее замминистра обороны США Каль заявил, что у России нет оснований применять ядерное оружие в конфликте на Украине.
До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, допускающих рост в них количества сценариев, разрешающих применение ядерного оружия, но российская доктрина не допускает двойных толкований.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину.
Полянский: Россия решает проблемы украинок, у которых изымают детей в ЕС
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о проблемах украинских беженок в Европе с ювенальной юстицией
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Воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН, было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок. Они были опубликованы в англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com.
Первый зампостпреда России при ООН отметил, что по итогам месяца было получено много обращений не только от украинских беженок, что говорит о том, что воровство детей у уявимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.
Россия опубликовала обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской. По рассказам этих женщин, отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в плохих условиях. Посольства их стран бездействуют, намекая на чувствительный «политический» контекст, заявил Полянский.
«Отмахнуться» от их проблем по-человечески очень сложно, хотя я прекрасно понимаю, что прямого отношения к нашей работе они не имеют. Судя по первым откликам, наши публикации наделали в этих странах много шума, очень хочется верить, что они поспособствуют возвращению детей матерям», – написал дипломат.
Полянский также считает, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций не обойтись, и в свою очередь пообещал передать полученную российскими дипломатами информацию.
Ранее украинские СМИ сообщили, что участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев ювенальными службами европейских стран, а также лишения украинцев родительских прав.
Правозащитница Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, почему украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС.
Взрыв прогремел в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, к месту ЧП приехали скорые и полицейские, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Украинские Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Николаеве, до этого, по словам очевидцев, якобы произошла сильная перестрелка, передает РИА «Новости».
Также опубликовано видео скопления скорых и полицейских автомобилей на предполагаемом месте взрыва.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.
Беженка с Украины в поисках отношений разделась в британском телешоу
Bristol Post: Беженка с Украины в поисках романтических отношений разделась в эфире британского телешоу Naked Attraction
Беженка с Украины приняла участие в британском телешоу с обнаженными участниками о поиске партнера для романтических отношений Naked Attraction, сообщило издание Bristol Post.
Как сообщает издание, по правилам телешоу, главный герой Naked Attraction, которым в этот раз стала беженка с Украины Мария, должен выбрать одного из участников, чтобы после эфира вместе пойти на свидание и попробовать построить романтические отношения. Участники телешоу знакомятся, будучи обнаженными, и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге, передает РИА «Новости».
Во время эфире Мария заявила, что якобы была вынуждена переехать в Британию, так как опасалась за собственную жизнь. По ходу передачи девушка отвергла несколько претендентов на свидание, но в итоге согласилась составить пару одному из участников. Телешоу вышло в эфир в эту среду на телеканале Channel 4.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
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Штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск пресекают попытки противника с флангов завести резервы в Артемовск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки поражены подразделения ВСУ возле пунктов Часов Яр, Богдановка, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки уничтожены до 300 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения так называемого Иностранного легиона недалеко от Константиновки ДНР.
В районе населенного пункта Бондарное ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Крахмального, Табаевки Харьковской области. У пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 75 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20. А под Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника рядом с Тернами ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены около 85 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Водяным, Павловкой, Новополем ДНР и Чаривным Запорожской области.
В районе Марфополя Запорожской области пресечены действия украинской ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожены до 40 военнослужащих, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Россиянам напомнили об изменении порядка доставки пенсий с 1 мая
Член ОП Виноградов: С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России»
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С 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России», рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
До 1 мая 2023 года получить пенсию можно на банковский счет, лично в отделениях «Почты России», на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Однако уже с 1 мая закон устанавливает исключительное право «Почты России» доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс, передает РИА «Новости».
Как отметил член Общественной палаты в беседе с ПРАЙМ, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому, исключена лишь возможность получения наличных в кассах кредитных организаций, то есть в банках. По словам Виноградова, это делается для того, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, которые допускали задержки. Эксперт также отметил, что максимально удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление.
Напомним, во вторник в РЭУ им. Плеханова напомнили о повышении с 1 мая некоторых пенсий.
Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ
Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе
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Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.
Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.
Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.
Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.
Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.
Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.
Киев объяснил Китаю, как остаться сильным игроком на международной арене
В офисе Зеленского призвали Пекин дистанцироваться от России
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Китаю необходимо дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком на международной арене, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире канала «Рада».
Он отметил, что Пекин год не мог определиться с позицией по вопросу СВО, однако сейчас ему необходимо сделать выбор, передает РИА «Новости».
«Или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне и тогда постепенно будет терять влияние, в том числе и экономическое», – сказал Подоляк.
Для Киева важно, чтобы Китай не помогал России экономически, в том числе не участвовал в российском ВПК, не выступал в качестве информационного или дипломатического агента России.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Зеленским является значимым шагом в сторону политического урегулирования украинского кризиса.
В США предупредили Украину о последствиях удара по Москве
Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение
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В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости».
В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое.
Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России.
Протодиакон-блогер Кураев указом патриарха Кирилла лишен священного сана
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.
Документ опубликован в пятницу на сайте Московской епархии РПЦ.
В указе сказано, что за более чем два года, прошедшие с решения Епархиального суда Москвы, Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния», а также не прекратил «свою деструктивную деятельность».
«Вы извергаетесь из священного сана», – говорится в указе патриарха.
Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.
Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который в 2020 году скончался от осложнений после коронавируса.