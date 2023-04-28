Режим ЧС введен в Курганской области из-за лесных пожаров

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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

На новых территориях люстрации неизбежны

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...
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США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария

Си все-таки позвонил Зеленскому

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Режим ЧС введен в Курганской области из-за лесных пожаров

    Губернатор Курганской области Шумков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

    28 апреля 2023, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.

    Шумков в связи с возникновением лесных пожаров на территории региона постановил ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, передает РИА «Новости».

    Накануне власти Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС на территории Кургана и Кетовского округа. По данным экстренных служб, за минувшие сутки в Курганской области сгорели 132 строения, в том числе 38 жилых домов.

    В ВСУ поинтересовались, откуда у России «столько оружия»
    NYT: ВСУ, несмотря на поставки западного оружия, заявляют о превосходстве российской армии

    28 апреля 2023, 09:29

    Текст: Ольга Никитина

    Несмотря на поставки западного оружия, Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике, пишут американские СМИ.

    «Не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», – сказал в комментарии газете The New York Times рядовой ВСУ Павел. Он признался, что украинские военнослужащие даже не могут покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь.

    Как отмечают авторы статьи, украинские военные понимают, что западные поставки не могут гарантировать им успех, передает РИА «Новости».

    Украинский солдат заявил изданию, что у российских военных есть танки, БМП и БТР. «Мы не можем пойти на них с винтовками», – подчеркнул он, заявив, что украинские вооруженные силы нуждаются в тяжелой технике на земле, а также поддержке с воздуха.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов, это сказывается на стабильности и безопасности Европы и мира в целом.

    Коментарии (41)
    Военкоры сообщили о массированных ударах ВКС по Украине
    Военкоры: ВКС России наносят массированные удары по Украине
    		   
    28 апреля 2023, 08:35
    Фото: mil.ru
    Текст: Ольга Никитина

    Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции, сообщают военкоры.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», несколько часов назад в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.

    Взрывы прогремели в Полтавской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах Украины.

    «Множество ракет летят в западные регионы», – говорится в сообщении канала.

    Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.

    Коментарии (38)
    ВКС России нанесли групповой ракетный удар по резервам ВСУ
    		   
    28 апреля 2023, 14:45
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    В ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков сообщил, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты.

    По словам официального представителя российского военного ведомства, выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Военкоры ранее в пятницу сообщили, что Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.

    Коментарии (30)
    Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса
    		   
    28 апреля 2023, 00:32
    Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Боксер из Украины Александр Усик якобы поучаствовал в обстреле Донбасса, он приехал в расположение украинских военнослужащих, и выстрелил из миномета.

    В видеоролике запечатлен неизвестный украинский боец. В надписи на видео сообщается, что друг автора ролика «встретился с чемпионом мира по боксу». Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Также на видео человек, похожий на Усика, ведет огонь из миномета.

    Напомним, Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.

    Коментарии (14)
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы, сработала ПВО

    28 апреля 2023, 08:46

    Текст: Александра Юдина

    В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию.

    Отмечается, что сработала система ПВО, также повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе Киева, передает РИА «Новости».

    «В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», – приводит пресс-служба администрации слова начальника городской военной администрации Сергея Попко.

    Ранее военкоры сообщали, что воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.

    Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.

    Коментарии (13)
    Медведев: Молдавии уже нет
    Медведев о запрете посещать Молдавию: Такой страны уже нет
    		   
    28 апреля 2023, 11:22
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о запрете на посещение республики российскими официальными лицами.

    Медведев в своем Telegram-канале, комментируя высказывание «загадочного существа по имени Речан», отметил, что, во-первых, в Молдавию никто из официальных лиц России и не собирается.

    «Во-вторых, и страны такой уже нет», – заявил зампред Совета безопасности России, подчеркнув, что местные начальники, став предателями своей родины, продали эту страну Румынии. Разговаривать с ними не имеет смысла, заявил Медведев, отметив, что теперь народ должен разбираться с ними, предателями родины, а также решить, кто они – молдаване или румыны.

    Кроме того, Речан ранее заявил, что символы «V», «Z», а также ношение георгиевской ленты запрещены в Молдавии, их использование 9 мая будет караться штрафом. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что этот символ нельзя изъять из Победы над фашизмом.

    Коментарии (25)
    В США назвали предположительные потери ВСУ
    Бывший офицер КМП США Риттер заявил о потерях 80% ВСУ от их изначального состава
    		   
    28 апреля 2023, 17:18
    Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency
    Текст: Валентина Григоренко

    Украина уже не сможет восполнить потери среди военных, поскольку потеряно 80% украинских бойцов от изначального состава, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале. По его словам, сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены, передает РИА «Новости».

    Как указал офицер в отставке, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.

    Риттер добавил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону, а украинский лидер Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, но Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах.

    В понедельник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших.

    Коментарии (12)
    Блогер Блиновская полностью признала вину
    СК: Блогер Блиновская раскаялась и полностью признала вину
    		   
    28 апреля 2023, 09:06
    Фото: t.me/sledcom_press

    Блогер Елена Блиновская в ходе предварительного следствия в полном объеме признала вину во вменяемых ей преступлениях и раскаялась.

    В данный момент выясняется, кто осведомил обвиняемую об охраняемой законом тайне следствия, говорится в сообщении в Telegran-канале Следственного комитета.

    В ведомстве добавили, что в пятницу будут ходатайствовать перед Пресненским райсудом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, причем она должна быть связана с ограничением свободы.

    Накануне вечером стало известно, что блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

    Маркетолог Григорьев перечислил газете ВЗГЛЯД маркетинговые приемы, которыми людей подсаживают на тренинги личностного роста.

    Коментарии (37)
    Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску
    Марочко: Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску

    28 апреля 2023, 08:25

    Текст: Александра Юдина

    Киев стягивает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в расположенные неподалеку населенные пункты, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков приехала в населенный пункт Дружковка. Колонна состояла из двух БТР-80, пяти автомобилей ЗИЛ-131 и восьми «Урал». При этом к каждому автомобилю на буксире было прикреплено артиллерийские орудие Д-20 либо Д-30, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска.

    Ранее Марочко сообщал, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР, однако позднее сообщалось о безуспешных атаках ВСУ на этом направлении.

    Коментарии (15)
    Захарова ответила на слова посла США об «отсутствии разногласий» с народом России
    Захарова: Российский народ убивают по наводке США, на их деньги и из их оружия

    28 апреля 2023, 09:16

    Текст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания посла США в Москве Линн Трейси о том, что несмотря на разногласия между Вашингтоном и Москвой, у Соединенных Штатов якобы нет разногласий с народом России.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что российский народ «убивают по наводке Соединенных Штатов», из американского оружия и на деньги США, «руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами» в результате госпереворота, который срежиссировали Соединенные Штаты.

    Она также назвала «редкой удачей газеты «Коммерсант» возможность поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Особенно на фоне того, что Линн Трейси пообещала «не отменять народ России», подчеркнула Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами объяснил Линн Трейси причины конфликта на Украине.

    Коментарии (20)
    Франция одобрила участие французских компаний в строительстве реакторов АЭС в Венгрии с Росатомом

    28 апреля 2023, 01:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Французские компании смогут участвовать в строительстве двух реакторов АЭС «Пакш-2» в Венгрии вместе с Росатомом, такое решение приняли в министерстве энергетического перехода Франции.

    Во французском ведомстве страны указали, что антироссийские санкции не затрагивают атомную энергетику, сообщает газета Le Monde, передает РИА «Новости».

    Власти страны одобрили участие компании Framatome в строительстве двух реакторов «Пакш», уточняет издание.

    В окружении министра Аньес Панье-Рюнаше заявили, что представители французской атомной отрасли поддерживают венгерских партнеров, пока те соблюдают международные санкции.

    В январе Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш». Эта станция построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.

    Коментарии (14)
    В Сети восхитились необычным водителем губернатора Омской области
    В Сети восхитились бабушкой-водителем врио губернатора Омской области
    		   
    28 апреля 2023, 12:13
    Фото: t.me/HocenkoVP
    Текст: Ольга Никитина

    Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил сгоревшую деревню в Большереченском районе. При этом в соцсетях восхитились бабушкой, уверенно управлявшей УАЗом-кабриолетом, в котором на пассажирском сидении ехал глава региона.

    Хоценко в своем Telegram-канале опубликовал видео из автомобиля, проезжая по улице мимо сгоревших домов.

    При этом в соцсетях обратили внимание, что за рулем находится пожилая женщина в розовом платке.

    «Она достойна тысячи лайков», – пишет местное издание Om1.

    В комментариях под видео пользователи оставляют восхищенные комментарии.

    «Бабуля огонь», – написала Мария Щергина.

    «Бабуля умничка», – согласилась Елена Евгеньевна.

    «Есть женщины в русских селеньях», – пишет Татьяна.

    «И нас еще кто-то хочет победить?» – поинтересовалась Анна.

    «Вот таких тружениц прославлять надо, а не всяких «примадонн» самоназванных», – считает Инна Даньшова.

    Катерина после просмотра видео с губернатором вспомнила фильм «Иван Бровкин на целине». «Маманя», – написала она.

    «Нашу страну не победить с такой закалкой и людьми», – добавляет Alena.

    Напомним, в четверг в омском селе Чистоозерье сгорело 15 строений, включая четыре жилых дома. В тот же день сообщалось, что восемь жилых домов загорелось в селе Новокарасук Крутинского района Омской области.

    Коментарии (18)
    Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского уничтожен под Кременной
    		   
    28 апреля 2023, 18:28
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Украинский журналист Александр Бондаренко, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен под Кременной в ЛНР, сообщили военкоры.

    Под городом Кременная в Луганской народной Республике (ЛНР) ликвидирован украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды ВСУ, пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Александр Бондаренко в 2007-2011 годах работал в украинской редакции БиБиСи, а летом 2021 года его обсуждали как потенциального кандидата в пресс-секретари Зеленского.

    Ранее сообщалось, что нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации.

    Коментарии (5)
    Российские военные сорвали ротацию военных ВСУ в ДНР

    28 апреля 2023, 05:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сорвана ротация украинских войск у четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике, уничтожены до 50 бойцов ВСУ, заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    Спецназ южной группировки при поддержке артиллерии сорвал ротацию ВСУ на передовых позициях у поселков Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, сообщил Астафьев РИА «Новости».

    На соледаро-бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки ударило по пункту временной дислокации 60-й отдельной мехбригады ВСУ у Дружковки.

    Также артиллерия Южного военного округа ударила по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельной мехбригад ВСУ у Дзержинска и Нетайлово, добавил Астафьев.

    Представитель ведомства уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы у Часова Яра уничтожена 122 мм самоходная гаубица 2С1, у Марьинки – две гаубицы Д-20 и Д-30.

    У Авдеевки поражен пункт временной дислокации ВСУ, нанесен удар по колонне военной техники ВСУ у Курахово.

    Артиллерия группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразила порядка 130 целей, более 100 из них – по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, заявил глава пресс-центра группировки Александр Савчук ТАСС.

    Сбит украинский беспилотник, огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта ВСУ.

    Разведка группировки «Центр» установила позиции 15-го полка Нацгвардии Украины и 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (3)
    Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину
    Житель Артемовска: ВСУ били из танка по дому из-за отказа жителей уезжать на Украину

    28 апреля 2023, 08:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажному дому в Артемовске после того, как остававшиеся там жители отказались выезжать на подконтрольную Киеву территорию, рассказал эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.

    По его словам, военные ВСУ пришли в подвал, в котором жили мужчина с ребенком, и потребовали уехать вместе с ними на Украину, угрожая в ином случае забрать внучку, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. По словам Кузнецова, дочери с внучкой пришлось ехать, при этом многие жители остались в подвале пятиэтажки, после чего киевские боевики начали бить прямой наводкой по дому.

    Ранее отступающие из Артемовска ВСУ подорвали превращенный в крепость многоэтажный дом.

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