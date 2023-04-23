Глава минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины

Глава минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.

В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».

По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.

Певкур отметил, что, кроме средств противовоздушной обороны, украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.

Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.