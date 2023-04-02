Руководство МВД взяло на контроль расследование гибели военкора Татарского

Руководство МВД России взяло на контроль расследование взрыва, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в пресс-центре ведомства.

Как сообщили в пресс-центре МВД ТАСС, группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в город Санкт-Петербург.

«Целью выезда является оказание практической помощи сотрудникам ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установлении и задержании лиц, причастных к организации взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали 16 человек. Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством министерства», – сообщили в ведомстве.

Ранее МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского, 16 человек пострадали. Сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной.