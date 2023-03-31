Президента Грузии обвинили в участии в операции по «русификации» «Грузинской мечты»

«Грузинская мечта» обвинила президента Грузии Саломе Зурабишвили в участии в операции по «русификации» правящей партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя заявления президента о том, что правительство Грузии излишне опасается «раздражать Россию», один из лидеров «Грузинской мечты» депутат Мамука Мдинарадзе заявил, что «эта спецоперация началась еще в 2011 году, за год до смены властей, и продолжается и сегодня».

«Президент Грузии в своем послании к народу 31 марта способствовала этому нарративу, усилила его», – отметил он.

Мамука Мдинарадзе заявил, что «Грузия страхуется от рисков» в связи с противостоянием России и Украины, делает все возможное, чтобы избежать вовлечение в военный конфликт.

Он также назвал «надуманными» обвинения в том, что Грузия недостаточно солидарна с Украиной, и напомнил, в частности, что год назад его страна в числе 38 государств обратилась против России в МУС.

Ранее в парламенте президент Зурабишвили отметила, что правительство Грузии в последнее время «заметно ведет себя так, чтобы не раздражать Россию». Саломе Зурабишвили также обвинила правительство, что то не проявляет необходимых «мудрости и дипломатичности по отношению к Украине».