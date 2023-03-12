Снегоуборщик насмерть задавил женщину в Якутске

Женщина погибла от наезда фронтального погрузчика по уборке снега в Якутске

В Якутске водитель фронтального погрузчика во время уборки снега насмерть сбил женщину, обстоятельства ДТП выясняются, сообщила группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

В ГИБДД уточнили, что 12 марта в 14.00 на дворовой территории дома № 15/1 по ул. Космонавтов водитель фронтального погрузчика при уборке снега, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на женщину 1956 года рождения. Отмечается, что в результате ДТП женщина скончалась в карете скорой помощи, передает РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия выясняются.

Водителей и пешеходов предупредили об осложнениях обстановки на дорогах в связи с выпадением осадков в виде снега. На дорогах из-за теплой погоды отмечается гололед.

В свою очередь власти Якутска рассказали о том, что после осадков в городе ведется активная уборка снега. Из запланированных свыше 12 тыс. кубометров в воскресенье вывезено более семи тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика.